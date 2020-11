4 nov 2020 15:48

TROPPI MORTI: IL FORNO CREMATORIO DEL CIMITERO DI LAMBRATE, A MILANO, DA DOMANI SOSPENDE IL SERVIZIO PER I DEFUNTI NON RESIDENTI IN CITTÀ - NON SI RIESCE E FAR FRONTE AL NUMERO CRESCENTI DEI DECESSI CAUSATI DAL COVID – A MARZO IL FORNO VENNE ADDIRITTURA SPENTO VISTO L’AUMENTO ESPONENZIALE DELLE SALME CHE AVREBBE POTUTO PROVOCARE PERSINO “CONSEGUENZE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO”…