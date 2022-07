IL TROPPO FITNESS DÀ ALLA TESTA: A PESCARA UNA 25ENNE È STATA AGGREDITA DA UN UOMO IN PALESTRA - LA RAGAZZA SI STAVA ALLENANDO SU UNA PANCA: IMPROVVISAMENTE UN 50ENNE DI ORIGINI ALBANESI HA INIZIATO A COLPIRLA CON UN MANUBRIO ALL'ALTEZZA DEL COLLO - QUANDO LEI HA CERCATO DI SCAPPARE, L'AGGRESSORE LE HA SFERRATO UN PUGNO - NONOSTANTE L'INTERVENTO DI UN ISTRUTTORE, IL VIOLENTO NON SI È FERMATO E ANZI…

Da www.corriere.it

ragazza aggredita in palestra pescara 4

Un’aggressione violentissima ai danni di una ragazza di 25 anni, da parte di un uomo di 50, all’interno di una palestra, ripreso dalle telecamere interne.

È accaduto in un centro fitness di Pescara. Solo l’intervento degli istruttori, e poi dei carabinieri chiamati e arrivati subito dopo, hanno fermato la furia dell’uomo, di origini albanesi, ora accusato per reati che vanno dalle lesioni al tentato omicidio sino al sequestro di persona. La ragazza invece è stata ricoverata in ospedale per accertamenti dopo i colpi subiti in testa.

ragazza aggredita in palestra pescara 3

La sequenza ripresa dalle telecamere interne della palestra, pubblicata sul sito de Il Centro.it

È il quotidiano Il Centro a ricostruire quanto successo, anche in base alle immagini delle telecamere interne. Si vede prima la ragazza che si allena su una panca e l’uomo, corporatura robusta e muscolosa, in piedi vicino a lei, con dei manubri in mano. I due parlano, poi lui all’improvviso la colpisce con un manubrio quasi all’altezza del collo. Lei prova a scappare, lui la blocca e le sferra un pugno in pieno volto.

ragazza aggredita in palestra pescara 5

Mentre la ragazza è a terra, lui la colpisce di nuovo. Interviene un istruttore, ma l’aggressore non si placa e scaraventa contro la ragazza un manubrio, fortunatamente senza prenderla. A questo punto, la ragazza di rifugia in una stanza dove c’è il bar e un locale cucina. L’uomo afferra una spranga di ferro, minaccia gli altri clienti e raggiunge la ragazza nella stanza bloccandola all’interno.

Lei urla, le persone presenti provano a forzare la porta, a questo punto arrivano i carabinieri che fermano l’aggressione e portano l’uomo in caserma. Nei confronti dell’uomo, anche il titolare della palestra ha presentato denuncia, chiedendo che non si avvicini più alla sua struttura.

ragazza aggredita in palestra pescara 1 ragazza aggredita in palestra pescara 9 ragazza aggredita in palestra pescara 6 ragazza aggredita in palestra pescara 7 ragazza aggredita in palestra pescara 8 ragazza aggredita in palestra pescara 2