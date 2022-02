TROVATE UN COLLEGIO E SPEDITECI LE BABY GANG - A MILANO UN GRUPPO DI 15 RAGAZZI HA BLOCCATO UN TRAM PER FARE LE FLESSIONI SULLE ROTAIE, COLPENDO POI CON SASSI, SPUTI E LANCI DI BOTTIGLIE IL MEZZO CON A BORDO IL CONDUCENTE - DOPO POCHI SECONDI IL TRANVIERE HA RITROVATO LO SPAZIO PER PROSEGUIRE LA CORSA E SI È ALLONTANATO, MA LE IMMAGINI SONO STATE RIPRESE… - VIDEO

Ancora baby gang in azione a Milano. In via Rubens un tram ATM ed il suo conducente diventano il "bersaglio" di un gruppo di giovani. Un "gioco" per nulla divertente ?#babygang #ATM pic.twitter.com/RV1v9vjbGu — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) February 9, 2022

Da www.leggo.it

Flessioni sulle rotaie, sassate, sputi e lanci di bottiglie sul tram con dentro il conducente. È l'ultima bravata che un gruppo di 15 giovanissimi ha messo in scena a Milano.

È accaduto in via Rubens, come mostra un video postato dalla pagina Instagram «Welcome to favelas» in cui si vede un ragazzo che fa piegamenti sulle braccia in mezzo alle rotaie, impedendo all'autista di proseguire la marcia.

Intorno a lui ci sono altri ragazzi, alcuni filmano la scena col cellulare e altri lanciano sassi e oggetti contro il mezzo. Dopo pochi secondi il tranviere ritrova lo spazio per proseguire la corsa e si allontana.

Il video condiviso sui social ha suscitato molte polemiche perché riaccende il tema delle baby gang fuori controllo.

«Mi chiedo quando si deciderà l'amministrazione comunale a intervenire con decisione adottando dei provvedimenti seri e concreti per riportare la legalità nelle nostre strade», ha commentato l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

