12 ago 2019 12:35

TRUCCHI DEL MESTIERE – COLPO GROSSO IN UNA GIOIELLERIA DI VIA MONTE NAPOLEONE A MILANO: UN LADRO, FORSE SPACCIANDOSI PER UN CLIENTE E FINGENDO DI VOLER FARE ACQUISTI, È RIUSCITO A FARE SPARIRE UN BRACCIALETTO IN ORO ROSA DEL VALORE DI 89 MILA EURO – AD ACCORGERSI CHE NEL CASSETTO NON C’ERA PIÙ IL GIOIELLO È STATO UN DIPENDENTE CHE…