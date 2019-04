''NON VUOI PARLARE DI NIENTE PAMELA, CHE SEI VENUTA A FARE?''. VIDEO: BASTANO QUESTE PAROLE DELLA TOFFANIN PER DESCRIVERE L'INTERVISTA RILASCIATA A ''VERISSIMO'' DALLA PRATI. NON RISPONDE A UNA SINGOLA DOMANDA, NON MOSTRA LE FOTO DI MARK CALTAGIRONE, NON PARLA DEI BIMBI IN AFFIDO, NON COMUNICA LA DATA DELLE NOZZE. INVECE DI PREOCCUPARSI DEL FUTURO MARITO IN LIBIA (!!!) SE LA PRENDE CON ''GLI INVIDIOSI CHE DICONO CATTIVERIE''