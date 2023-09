IL TRUCCO È VIETARE – IN CINA PURE IL MAKE UP SUL TRENO DIVENTA UN COMPORTAMENTO DA BANDIRE: LE FERROVIE HANNO CHIESTO ALLE DONNE DI NON TRUCCARSI IN VIAGGIO, SCATENANDO LA RABBIA DEGLI UTENTI – IL MOTIVO? RIDURRE I COMPORTAMENTI BOLLATI COME “ANTISOCIALI” DEI PASSEGGERI. PECCATO CHE TRUCCARSI VENGA PARAGONATO A NON GETTARE I RIFIUTI E PARLARE A VOCE TROPPO ALTA…

Estratto dell’articolo di Mo. Ri. Sar. per il “Corriere della Sera”

Le ferrovie cinesi, in video, chiedono alle donne di non truccarsi durante i viaggi in treno e vengono subissate dalle critiche. Il filmato è stato per giorni il più cercato, più letto e più dibattuto su Weibo, la piattaforma di social media cinese simile a Twitter. La reazione rabbiosa è sintomo di una crescente sensibilità alle istanze femminili

[…] Il video era stato ideato come parte di una campagna delle ferrovie per ridurre il comportamento «antisociale» dei passeggeri e fa seguito a una serie di altri filmati che invitavano le persone a non gettare rifiuti, a non occupare i posti degli altri e a non parlare a voce troppo alta.

