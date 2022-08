18 ago 2022 11:09

LA TRUFFA S'INGROSSA – NEL CASO DELL'HOTEL GOBBI DI RIMINI EMERGONO 30 CONTI CORRENTI IN LITUANIA, DOPO QUELLI OFF SHORE IN IRLANDA, DOVE SONO FINITI I SOLDI BONIFICATI DAI 500 TURISTI RAGGIRATI CON PRENOTAZIONI FANTASMA – IN TOTALE UN BUCO DI 800 MILA EURO PER UNA SOCIETA INTESTATA A UN OPERAIO CHE DICE DI NON SAPERNE NIENTE E DI ESSERE SOLO “UNA PEDINA MANOVRATA DA ALTRE PERSONE”