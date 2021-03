TRUMP O BIDEN, LA MANFRINA NON CAMBIA: È SEMPRE “AMERICA FIRST” - DAGLI STATI UNITI ARRIVA L’ENNESIMO NO ALL’ESPORTAZIONE DI FORNITURE SANITARIE AGLI EUROPEI: NIENTE VACCINI PRODOTTI NEGLI USA NÉ SIRINGHÉ FIALE, ECCETERA - SAÌ DONATO SOLO IL “SURPLUS”. QUANDO? “IN FUTURO… – IL VERTICE A VUOTO TRA LA CASA BIANCA E LA COMMISSIONE EUROPEA…

Giuseppe Sarcina per il "Corriere della Sera"

Gli Stati Uniti non forniranno nulla agli europei. Non i vaccini prodotti in America. Ma neanche siringhe, fiale e tutto il materiale sanitario che può tornare utile. Il responsabile anti pandemia della Casa Bianca, Jeffrey Zients, lo ha spiegato al Commissario per l' industria di Bruxelles, Thierry Breton.

L' altro ieri, 8 marzo, al termine del vertice virtuale tra i due, la Commissione ha diffuso una nota in cui si legge che Ue e Stati Uniti «hanno concordato di lavorare insieme per garantire il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento industriale per la produzione di vaccini da entrambe le parti».

Una formula che cela la delusione per l' esito dell' incontro. Per almeno quattro-cinque mesi l' amministrazione di Joe Biden penserà solo agli americani. Un concetto che il presidente ha ripetuto ieri sera nel suo primo discorso televisivo in prime time. Da questo punto di vista non c' è molta differenza con l'«America First» di Donald Trump.

Andrebbe, quindi, chiarito l' equivoco che continua a circolare in Italia e in Europa: Washington non userà i vaccini o le forniture di materiale medico per combattere alcuna battaglia geo-politica. Sicuramente non in Europa. È una linea che vale anche per il resto del mondo. Qualche analista o politico potrà pensare che sia un errore, che in questo modo Biden lascerà spazio ai russi e ai cinesi, sempre più attivi in Medio Oriente, in Africa, in Asia.

D' altra parte quello che Zients ha detto a Breton è scritto chiaramente nel piano pubblicato sul sito della Casa Bianca. Nel dettaglio, pagina 111: gli Usa sono consapevoli che la campagna di vaccinazione dovrà per forza avere una scala mondiale. E quindi doneranno i vaccini ai Paesi che ne avranno bisogno.

Quando? «In futuro» e solo «il surplus del fabbisogno americano».

La settimana scorsa Biden ha negato i vaccini anche al Messico, ormai strettamente integrato economicamente agli Stati Uniti. Ieri il governo messicano ha chiesto a Pechino 22 milioni di dosi.

