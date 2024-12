5 dic 2024 17:38

TRUMP COME LA MELONI: FA LA LISTA DI PAESI "SICURI" – IL TYCOON STA PREPARANDO UN ELENCO DI STATI IN CUI DEPORTARE I MIGRANTI IRREGOLARI, QUANDO I LORO PAESI D'ORIGINE (COME CINA O VENEZUELA) SI RIFIUTANO DI RIPRENDERSELI – LA LISTA COMPRENDE TRA GLI ALTRI PANAMA, GRENADA, TURKS E CAICOS. COME DESTINAZIONE INDICATA CI SONO ANCHE LE BAHAMAS, CHE PERÒ HANNO GIÀ FATTO SAPERE A THE DONALD DI NON ESSERE DISPONIBILI. MALE CHE VADA, CI SONO I CENTRI DELLA MELONI IN ALBANIA, RIMASTI VUOTI...