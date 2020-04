TRUMP HA DETTO UNA CAZZATA SULLE INIEZIONI DI DISINFETTANTE AI MALATI DI CORONAVIRUS. MA L’IDEA DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI, UN SUO FONDAMENTO SCIENTIFICO CE L’HA – L'AZIENDA FARMACEUTICA “AYTU BIOSCIENCE” STA STUDIANDO UN TRATTAMENTO DEL COVID-19 CON LA LUCE ULTRAVIOLETTA. MA I COMMENTI DEL PRESIDENTE NON SONO STATI UNA BUONA PUBBLICITÀ E ORA SUL WEB LA RICERCA VIENE CENSURATA – LA VIGNETTA DI JIM CARREY SULLA NUOVA SCOPERTA MEDICA DI TRUMP

Trump’s next medical breakthrough: “Want COVID out? SHOUT IT OUT!” pic.twitter.com/GQPpl5qpmS — Jim Carrey (@JimCarrey) April 29, 2020

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

LE INIEZIONI DI DISINFETTANTE DI DONALD TRUMP BY SPINOZA

Qualche giorno fa Donald Trump l’aveva sparata grossa, con la storia delle iniezioni di disinfettanti. Però, inavvertitamente o meno, l’altra sua idea ha un fondamento scientifico, e ne parla il WSJ riportando le parole del Ceo di un’azienda farmaceutica. “Fino a pochi giorni fa gestivo una semi sconosciuta azienda farmaceutica, la Aytu BioScience. Poi siamo diventati famosi. Il 20 aprile abbiamo pubblicato un comunicato stampa intitolato ‘Aytu BioScience firma una licenza globale esclusiva con l’ospedale Cedars-Sinai per il potenziale trattamento del coronavirus".

Il trattamento si chiama Healight, ed è stato sviluppato da medici ricercatori del programma di scienze e tecnologie mediche dell'ospedale. La tecnologia, in sviluppo dal 2016, utilizza la luce ultravioletta come antimicrobico ed è un potenziale trattamento promettente per il Covid-19. Il programma Medically Associated Science and Technology (MAST) del Cedars-Sinai ha sviluppato la piattaforma Healight in attesa di brevetto dal 2016 e ha prodotto un numero crescente di prove scientifiche che dimostrano la sicurezza preclinica e l'efficacia della tecnologia come trattamento antivirale e antibatterico.

LA VIGNETTA DI JIM CARREY SU TRUMP E IL DISINFETTANTE

La tecnologia Healight impiega la somministrazione di raggi ultravioletti intermittenti (UV) attraverso un nuovo dispositivo medico endotracheale. Aytu e Cedars-Sinai si sono impegnati con la Food and Drug Administration per perseguire un rapido percorso verso l'uso umano attraverso l’autorizzazione all'uso d'emergenza. Ma quasi nessuno se n'è accorto - fino a giovedì, quando il presidente Trump ha pensato: "... supponendo che tu abbia possa portare la luce all'interno del corpo...". Io e il mio team sapevamo che i commenti del presidente avrebbero potuto scatenare una reazione contro l'idea della luce UV come trattamento, che avrebbe potuto ostacolare la nostra capacità di far girare la voce.

Abbiamo deciso di creare un account YouTube, caricare un'animazione video che avevamo creato e twittarla. Ha ricevuto circa 50.000 visualizzazioni in 24 ore. Poi YouTube l'ha tolto. Anche Vimeo. Twitter ha sospeso il nostro account. Questo non lascia spazio alla scienza, in cui i dati parlano da soli, indipendentemente dall'ideologia. Purtroppo, l'eccitazione viscerale del conflitto politico attira molti più clic e valutazioni migliori rispetto al mondo metodico della scienza

