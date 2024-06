TRUMP POTREBBE NON PARTECIPARE ALLA CONVENTION DEI REPUBBLICANI CHE LO INCORONERÀ CANDIDATO, IN PROGRAMMA IL 15 LUGLIO A MILWAUKEE IN WISCONSIN, PERCHÉ POTREBBE FINIRE AI DOMICILIARI DOPO LA SENTENZA DI COLPEVOLEZZA A NEW YORK: LA CONDANNA E’ PREVISTA PER L’11 LUGLIO - E “THE DONALD” A COSA PENSA? CHE LA LOCATION SCELTA, MILWAUKEE, NON GLI PIACE: “E’ UNA CITTA’ ORRIBILE” - LA STIZZA DELL’EX PRESIDENTE E’ DOVUTA AL FATTO CHE NEL 2020 PERSE NEL WISCONSIN CONTRO BIDEN PER 20 MILA VOTI…

DONALD TRUMP IN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY

'TRUMP A RISCHIO DOMICILIARI, POTREBBE SALTARE LA CONVENTION'

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GIU - Donald Trump potrebbe non partecipare alla Convention dei repubblicani che lo incoronerà candidato, in programma a metà luglio a Milwaukee, perché potrebbe essere messo ai domiciliari dopo la sentenza di colpevolezza a New York. Lo riferiscono fonti informate alla Nbc precisando che sono già corso i preparativi sia a Mar-a-Lago, la sua residenza in Florida, sia a Milwaukee nel caso decidesse di non comparire in persone, per farlo intervenire a distanza.

La condanna per il caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels è prevista per l'11 luglio, quattro giorni prima dell'inizio della convention, ma è probabile che gli avvocati dell'ex presidente ne chiedano comunque la sospensione in attesa dell'appello. Il tycoon rischia una multa, i domiciliari o fino a oltre 20 anni di carcere. Se non dovesse partecipare sarebbe la prima volta per il candidato principale, nella storia degli Stati Uniti.

'TRUMP CRITICA LA SCELTA DI MILWAUKEE PER CONVENTION, ORRIBILE'

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - A Donald Trump non piace la città scelta dal partito repubblicano per la convention. Milwaukee, in Wisconsin, è un'"orribile città", ha detto l'ex presidente nel corso di un incontri con esponenti conservatori durante la sua visita al Congresso, secondo quanto riportano i media americani. Trump ha perso in Wisconsin nel 2020 per 20.000 voti contro Joe Biden.