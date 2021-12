11 dic 2021 08:32

TRUMP, SE CI SEI BATTI UN GOLPE! - ALLA VIGILIA DELL'ASSALTO A CAPITOL HILL DEL 6 GENNAIO GIRAVA UN PIANO DETTAGLIATO PER LA RIPRESA DEL POTERE DA PARTE DI DONALD TRUMP CON UN COLPO DI STATO - A CONSEGNARLO ALLA COMMISSIONE DEL CONGRESSO CHE INDAGA SUI FATTI L'EX CAPO DELLO STAFF DELLA CASA BIANCA MARK MEADOWS, CHE HA AFFERMATO DI AVERLO RICEVUTO VIA EMAIL MA DI NON AVERCI MAI FATTO NULLA - A METTERLO A PUNTO, UN EX COLONNELLO DELL'ESERCITO TEXANO SOSTENITORE DELLA TESI DELLE ELEZIONI RUBATE