TRUMP STA PERDENDO COLPI TRA LE BIANCHE AMERICANE CHE RAPPRESENTANO IL 41% DEGLI ELETTORI REGISTRATI: SIA NEL 2016 CHE NEL 2020 IL TYCOON PORTÒ A CASA I CONSENSI DI QUESTA FETTA DI POPOLAZIONE, MA DOPO L’ASSALTO AL CAMPIDOGLIO DEL 6 GENNAIO MOLTE DONNE HANNO DECISO DI VOLTARGLI LE SPALLE, SOPRATTUTTO NEGLI STATI IN BILICO – TRA LE ELETTRICI TRUMP È ANCORA IN VANTAGGIO 50 A 45 SU KAMALA HARRIS, MA BASTERA UNA VARIAZIONE DI UN SOLO PUNTO PER FARE LA DIFFERENZA…

Dagotraduzione di Rupa Subramanya per www.thefp.com

donne bianche che votano per donald trump 8

Dopo anni di lotta contro depressione e ansia, Stephania Messina, 39 anni, terapista di Clinton Township, nella periferia nord di Detroit, ha trovato Dio. Ciò l’ha portata a Donald Trump.

Lei e suo marito, Dan, si sono uniti a una chiesa evangelica locale. Messina era una indipendente che aveva fatto campagna elettorale per Barack Obama al college. Nelle elezioni del 2020, tuttavia, Messina, come altri membri della sua chiesa, vedeva Trump come un uomo di Dio, qualcuno che, nonostante la sua ricchezza, avrebbe potuto avere una vita facile, ma invece ha scelto di combattere per il popolo americano.

donne bianche che votano per donald trump 7

«Abbiamo visto Trump come un eroe perseguitato, che era qui per salvare il Paese» mi ha detto Messina. Ma il pieno sostegno della Chiesa agli eventi del 6 gennaio 2021 la turbò profondamente. «Alcune delle persone coinvolte nella rivolta del 6 gennaio appartenevano alla mia chiesa. Per loro, la Bibbia era al di sopra della Costituzione», ha detto. Quindi tra 20 giorni voterà per Kamala Harris.

donne bianche che votano per donald trump 6

In una corsa presidenziale serrata come questa, la conversione di qualsiasi elettore potrebbe essere significativa, specialmente in Michigan, uno dei sei stati indecisi che decideranno le elezioni. Il disincanto di Messina è ancora più degno di nota perché fa parte di un piccolo ma rilevabile calo del sostegno a Trump in un blocco di voto cruciale: le donne bianche.

donne bianche che votano per donald trump 9

Le donne bianche sono la fascia demografica più numerosa nell'elettorato, rappresentando il 41 percento degli elettori registrati. Trump ha vinto di misura questo gruppo su Hillary Clinton nel 2016 e più comodamente su Joe Biden nel 2020.

L'ultimo sondaggio del Pew Research Center sugli elettori registrati mostra che Trump è in vantaggio su Harris dal 50 al 45 percento a livello nazionale tra le donne bianche. Ma se i suoi numeri scendessero anche solo di uno o due punti percentuali in questa enorme coorte di elettori, questa potrebbe fare la differenza il 5 novembre. Quindi non è una coincidenza che Trump terrà un'assemblea cittadina mercoledì su questioni che riguardano le donne davanti a un pubblico di donne.

donne bianche che votano per donald trump 5

Amy Tarkanian, 47 anni, del Nevada, è un'altra donna in uno stato chiave che dovrebbe preoccupare la campagna di Trump.

In precedenza è stata presidente del Partito Repubblicano del Nevada ed è stata delegata per Trump nel 2016. Suo marito è un commissario repubblicano della contea. «Avevamo finalmente un combattente in Trump, qualcuno che avrebbe parlato e combattuto per noi».

Nonostante abbia votato per Trump due volte, ora ha deciso che non lo sosterrà più.

«L'eruzione per me è stata il 6 gennaio e la mancanza di risposta di Trump a quell'evento fino ad oggi mentre continua a vomitare le bugie delle elezioni rubate» ha detto Tarkanian.

donne bianche che votano per donald trump 4

Il Nevada ha votato per i democratici nelle ultime quattro elezioni, anche se i margini si sono ridotti. Un sondaggio American Greatness/TIPP , condotto tra il 23 e il 25 settembre, ha rilevato che il 47,1 percento delle donne bianche del Nevada preferiva Harris, rispetto al 43,9 percento che ha affermato che probabilmente avrebbe votato per Trump.

Nella Carolina del Nord, un altro stato indeciso, anche Jenny Patterson si è ritrovata a cambiare idea su Trump. Patterson, 51 anni, ha votato per Trump nel 2016, ma nel 2020 si era già stufata di lui.

donne bianche che votano per donald trump 3

«Non mi è piaciuta la gestione del Covid da parte di Trump. Non mi è piaciuta la sua combattività, il modo in cui si è rivolto a Twitter per aizzare la gente. Sembra che si diverta a far arrabbiare la gente, e non è questo che voglio in un presidente. Ho visto troppa divisione e caos» ha detto Patterson.

Nonostante ciò, Trump mantiene un comodo vantaggio tra le donne bianche nello stato. I dati condivisi con The Free Press da un sondaggio pubblicato il 30 settembre dal Center for Survey Research presso l'East Carolina University mostrano che Trump è in testa tra le donne bianche che sono probabili elettori, 61% contro 35%.

donne bianche che votano per donald trump 2

Donna Harris Redick, 63 anni, vive nel Tennessee, che non è probabile che faccia pendere la bilancia verso i democratici in questa elezione. Ma racconta una storia simile sul perché ha cambiato idea.

Ha votato per Trump nel 2020, ma ora sostiene Kamala Harris. Mi ha detto che i suoi voti precedenti sono stati una "decisione sbagliata". Il momento cruciale per lei nel voltare le spalle a Trump sono stati gli eventi del 6 gennaio.

donne bianche che votano per donald trump 11

In Pennsylvania, un altro stato in bilico, Trump sembrava essere in grave difficoltà con le donne bianche solo un mese fa. Harris era in vantaggio di ben 14 punti percentuali, un aumento rispetto ai 10 punti di vantaggio di agosto. Ma ora le cose stanno girando a favore di Trump. Un recente sondaggio Quinnipiac mostra Trump in vantaggio su Harris di un punto percentuale tra le donne bianche.

donne bianche che votano per donald trump 1 donne bianche che votano per donald trump 10