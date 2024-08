TRUMP VS KAMALA: LA SFIDA SI SPOSTA SUL GOSSIP – SE CONTRO DONALD CI SONO LE SCOPATE CON LA PORNOSTAR STORMY DANIELS, IL "NEW YORK POST" (DEL TRUMPIANO RUPERT MURDOCH) RISPOLVERA LA LETTERA DEL PAPÀ DI UNO STAGISTA DELLA HARRIS, DESCRITTA COME UNA “BULLA”. E POCHE ORA FA HA RICICCIATO IL VECCHIO GOSSIP SU DOUG EMHOFF, IL MARITO DI KAMALA, CHE HA TRADITO LA PRIMA MOGLIE CON LA TATA CHE RIMASE PURE INCINTA – E ORA SI SCAVA NEL PASSATO DEI POTENZIALI VICEPRESIDENTI…

Estratto dell’articolo di Anna Lombardi per “la Repubblica”

kamala harris con il marito doug ehmoff

Una spruzzatina di fango, a insinuare che la candidata dem alla Casa Bianca Kamala Harris – e le persone a lei vicine – non sono poi così per bene. Il New York Post , il tabloid della Grande Mela, proprietà del magnate conservatore Rupert Murdoch, prima ha rispolverato una lettera scritta nel 2019 a un giornale locale dal papà di uno stagista che lavorava con lei quando era procuratore generale, dove Harris è descritta come “bulla” che obbligava i collaboratori ad alzarsi in piedi al suo passaggio e a non guardarla negli occhi.

najen naylor 1

Ora rimesta nella vecchia liaison dell’avvocato ebreo Doug Emhoff - che ha sposato Harris in seconde nozze – con la baby sitter che tanto contribuì alla fine del primo matrimonio con la prima moglie Kerstin Mackin.

La notizia, diffusa inizialmente dal quotidiano britannico Daily Mail sabato e confermata dallo stesso Emhoff a Cnn – è stata rilanciata ieri appunto dal New York Post con tanto di titolo di copertina «Non è un gentiluomo», giocato sulla qualifica istituzionale del Second Gentleman .

doug ehmoff con kamala harris

Il fattaccio è avvenuto nel 2008 (5 anni prima che Doug incontrasse Kamala) quando il primo matrimonio durato 16 anni era già in crisi. Per stessa ammissione del protagonista, la spinta finale all’unione fu effettivamente la relazione con Najen Neylor, all’epoca insegnante nella scuola elementare privata The Willows frequentata dai figli Ella e Cole, cui faceva anche da baby-sitter la sera. Secondo le rivelazioni, la ragazza restò incinta. Una gravidanza di cui non si seppe più niente e fu presumibilmente interrotta, anche se il tabloid lascia aperta la questione, giacché la giovane si licenziò.

kerstin mackin doug emhoff

[…] La storia era nota pure a Biden, che l’aveva appresa nel corso del “vetting” di Kamala. Ovvero quel processo mirato ad accertare l’idoneità di figure destinate a ruoli pubblici, […] Quel vecchio tradimento non sembrò così dannoso, e Harris fu scelta.

KAMALA HARRIS

La campagna di Trump lo ha promesso: raccoglierà materiale per danneggiare Kamala. Ma finora, oltre a prendere di mira le posizioni economiche del padre, l’economista Donald Harris, definito “marxista” in certi articoli sprezzanti, rimestare nella vite private della coppia non ha fornito granché. Di sicuro, però, il modo in cui tutto può essere usato per colpire, sta certamente pesando nella scelta del vice che si sta concludendo in queste ore.

[…] L’annuncio arriverà a breve, ma intanto le insinuazioni sui singoli sono già iniziate. È riemersa, per dire, una storia che può danneggiare Shapiro. Un anno fa pagò 295 mila dollari per patteggiare le accuse mosse contro Michaele A. Vereb, uno dei suoi più stretti collaboratori, da un’altra dipendente: per certe avance sessuali moleste e le dure critiche cui era stata sottoposta dopo averlo rifiutato. Vereb, descritto da Shapiro come “grande lavoratore” mantenne l’incarico altri sei mesi. Dimettendosi solo quando la denuncia fu resa pubblica.

kerstin emhoff KAMALA HARRIS - DOUGLAS EMHOFF kamala harris Doug Emhoff 1 najen naylor 2 kerstin con ella e doug emhoff najen naylor 3 kerstin mackin