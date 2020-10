IN TRUMP WE (DON’T) TRUST – MA DAVVERO GLI STATI UNITI HANNO GESTITO L’EPIDEMIA IN MODO PEGGIORE RISPETTO ALLA CINA? SECONDO UN SONDAGGIO DEL PEW RESEARCH CENTER IN 14 PAESI GLI USA HANNO DATO LA PERCEZIONE DI NON SAPERE DOVE METTERE LE MANI NELLA LOTTA AL VIRUS – PERSINO IL LEADER XI JINPING ISPIRA PIÙ FIDUCIA DEL TYCOON: PROMOSSE UNIONE EUROPEA E…

La percezione negativa della Cina è aumentata vertiginosamente nell'ultimo anno in molte economie avanzate, raggiungendo i massimi storici in una serie di paesi tra cui Regno Unito, Germania e Australia. Secondo un sondaggio del Pew Research Center questa visione non lusinghiera del Paese dipende, ovviamente, da come hanno gestito la pandemia. Ma se pensante che la Cina, in tal senso, sia percepita come la peggiore della classe vi sbagliate: non solo la Cina, ma pure Xi Jinping, se la sono cavata meglio nei sondaggi rispetto agli Stati Uniti e Trump.

Il sondaggio è stato condotto in 14 paesi tra il 10 giugno e il 3 agosto, con 14.276 persone intervistate sul fatto che avessero una visione positiva o negativa della Cina, quanto bene pensassero che la Cina avesse gestito la pandemia e se avessero fiducia nel presidente cinese Xi Jinping nel gestire gli affari mondiali.

La maggioranza in tutti i paesi ha espresso opinioni negative sulla Cina: l'86% delle persone in Giappone, l'85%, 62% in Italia, 63% in Spagna, 81% in Australia.

Nei 14 paesi, il 61% ha dichiarato che la Cina abbia fatto un pessimo lavoro nell'affrontare l'epidemia, contro il 37% che ha ritenuto che il paese avesse fatto un buon lavoro. Ma c’è di peggio visto che l’ 84% degli intervistati pensa che gli Usa non abbiano saputo controllare l’epidemia.

Al contrario, gli intervistati hanno avuto una visione per lo più favorevole di come l'Unione Europea, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i propri paesi hanno gestito l'epidemia: il 60% pensa che l'UE abbia fatto un buon lavoro, il 63% lo pensa dell'OMS e la stessa media lo pensa del proprio paese.

Anche il presidente cinese Xi Jinping è crollato bruscamente nelle valutazioni positive, con almeno sette intervistati su dieci in ogni paese che afferma di non avere fiducia in lui. Tuttavia, Xi non è il leader mondiale meno popolare. Nella maggior parte dei paesi esaminati, le persone avevano più fiducia nel leader cinese che nel presidente americano Donald Trump. Ad esempio, il 78% dei tedeschi non aveva fiducia nel cinese, mentre l'89% ha detto lo stesso di Trump.

Nel complesso, in media nelle nazioni intervistate, l'83% degli intervistati non aveva fiducia in Trump, il 78% non aveva fiducia in Xi e il 73% non aveva fiducia nel presidente russo Vladimir Putin. Al contrario, una maggioranza del 76% aveva fiducia nel cancelliere tedesco Angela Merkel e il 62% aveva un'opinione favorevole del presidente francese Emmanuel Macron. Il primo ministro britannico Boris Johnson è stato il più divisivo: il 48% ha dichiarato di avere fiducia in lui, contro il 46% che ha detto di non averne.

