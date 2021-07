TRUMPATE - L'EX PRESIDENTE USA ANNUNCERA' OGGI UNA CLASS ACTION CONTRO GLI AMMINISTRATORI DI FACEBOOK E TWITTER - TRUMP ACCUSA ZUCKERBERG E DORSEY DI AVERLO CENSURATO BANNANDOLO DALLE LORO PIATTAFORME SOCIAL - L'AZIONE LEGALE COLLETTIVA CONSENTE A TRUMP DI CITARE IN GIUDIZIO I DUE CEO PER CONTO DI UN GRUPPO PIU' AMPIO DI PERSONE CENSURATE DA POLITICHE A SUO DIRE FAZIOSE...

Dagotraduzione da Axios

Secondo Axios, l'ex presidente Donald Trump, che si è lamentato della censura da parte dei giganti dei social media, annuncerà oggi azioni legali collettive contro gli amministratori di Facebook, Mark Zuckeberg, e di Twitter, Jack Dorsey.

Si tratta dell’ultimo atto di una battaglia che dura da anni tra Trump e i social Twitter e Facebook per la libertà di parola e la censura. Trump è stato bandito da Twitter per sempre e da Facebook per due anni.

Lo sforzo legale di Trump è supportato dall'America First Policy Institute, un'organizzazione no-profit focalizzata sulla prosecuzione delle politiche di Trump. Il presidente e amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo, gli ex funzionari di Trump Linda McMahon e Brooke Rollins, lo accompagneranno durante l’annuncio.

Le azioni legali collettive consente a Trump di citare in giudizio i due amministratori delegati dei social per conto di un gruppo più ampio di persone che secondo lui sono state censurate da politiche faziose. Ad oggi, Trump e altri critici conservatori non hanno presentato alcuna prova sostanziale che una delle due piattaforme sia prevenuta contro le politiche dei conservatori.

Il presidente e i suoi alleati hanno ripetutamente criticato i divieti, denunciadoli come forme di censura. I giganti della tecnologia invece sostengono di aver messo in atto la sospensione per motivi di sicurezza dopo l'assedio del Campidoglio a gennaio.

A maggio il consiglio di sorveglianza indipendente di Facebook ha confermato la decisione di Facebook di sospendere Trump. Anche durante la sua presidenza, Trump ha cercato di prendere di mira sia i CEO che le aziende tecnologiche. Nel 2020, ha firmato un ordine esecutivo che avrebbe dovuto limitare le tutele legali che proteggono le società di social media dalla responsabilità per i contenuti pubblicati dagli utenti sulle loro piattaforme. Il presidente Biden ha revocato l'ordine esecutivo a maggio.

Trump ha spesso citato in giudizio le persone nel corso della sua carriera, ma raramente è riuscito a ottenere un giudizio o addirittura portare i casi a processo. Le cause legali e le azioni contro le piattaforme Big Tech servono come munizioni per la base conservatrice di Trump. I candidati repubblicani con il voto negativo si sono attaccati ai messaggi sulla censura come parte delle loro campagne e tattiche di messaggistica.