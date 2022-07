TRUMPICIDIO SU COMMISSIONE – NUOVA UDIENZA DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL’ASSALTO A CAPITOL HILL E NUOVI ATTACCHI A "THE DONALD". L’EX VICE PORTAVOCE DELLA CASA BIANCA, SARAH THOMPSON: “HA APERTO LA STRADA AL DISORDINE PER RIBALTARE L’ESITO DEL VOTO. CON IL TWEET SU PENCE HA DATO L’AUTORIZZAZIONE ALL’ASSALTO” – IL DEPUTATO REPUBBLICANO ADAM KINZINGER: “QUEL GIORNO SI È SEDUTO E HA GUARDATO LA TV. HA SCELTO DI NON AGIRE” – LIZ CHENEY: “È INDIFENDIBILE”

1 - USA: AL VIA UDIENZA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE SUL 6 GENNAIO

(ANSA) - Al via l'udienza pubblica della commissione di inchiesta sul gennaio. In aula a testimoniare dal vivo ci sono due ex dell'amministrazione Trump, il ex vice consigliere alla sicurezza nazionale Matthew Pottinger e l'ex portavoce dell'allora Casa Bianca Sarah Matthew.

donald trump durante l assalto al congresso il video alla commissione d inchiesta

Matthew ha lasciato l'amministrazione proprio per il 6 gennaio perche' "disturbata" dagli eventi dell'assalto al Capitol Hill. Pottinger si e' dimesso la notte dell'attacco a causa del tweet di Donald Trump in cui dava del codardo a Mike Pence

2 - USA:PRESIDENTE COMMISSIONE 6/1,TRUMP NON HA AGITO PER 187 MINUTI

ASSALTO A CAPITOL HILL 2

(ANSA) - "Per un mese e mezzo abbiamo illustrato tutto quello" che Donald Trump "ha fatto per ribaltare il voto" delle elezioni: "oggi vi illustriamo quello che non ha fatto nei 187 minuti" dell'insurrezione nonostante le pressioni dei suoi consiglieri, inclusi i figli Ivanka e Eric. Lo afferma il presidente della commissione sul 6 gennaio, il democratico Bennie Thompson, in videocollegamento, Thompson è infatti assente a causa del Covid.

3 - USA:LIZ CHENEY,NUOVO MATERIALE, A SETTEMBRE NUOVE UDIENZE SU 6/1

udienza commissione d inchiesta su capitol hill 2

(ANSA) - "Trascorreremo agosto a valutare le altre informazioni che ci sono arrivate e nuove udienze" della commissione di indagine sul 6 gennaio "ci saranno in settembre". Lo afferma Liz Cheney, la deputata repubblicana componente della commissione speciale che indaga sull'assalto al Congresso.

4 - USA: 'TRUMP INCOLLATO A TV, IL 6 GENNAIO SCELSE DI NON AGIRE'

donald trump durante l assalto al congresso il video alla commissione d inchiesta 4

(ANSA) - Donald Trump si "è seduto e ha guardato in televisione l'assalto" al Congresso nonostante le pressioni a intervenire. E' quanto emerge dall'udienza pubblica della commissione di inchiesta sul 6 gennaio. "Non ha fatto nulla", afferma il deputato repubblicano Adam Kinzinger componente della commissione speciale. "Trump ha scelto di non agire", aggiunge.

liz cheney

Trump ha saputo che il Congresso era sotto attacco 15 minuti dopo aver lasciato il luogo dove ha tenuto il comizio che ha preceduto l'assalto a Capitol Hill, ricostruisce la commissione di inchiesta sul 6 gennaio mostrando le carte degli impegni dell'ex presidente di quel 6 gennaio. Un pomeriggio trascorso senza appuntamenti almeno fino alle 16.02, ovvero poco prima della pubblicazione del video in cui chiedeva ai suoi sostenitori di andare a casa.

ASSALTO A CAPITOL HILL 2

5 - USA: THOMPSON,TRUMP HA APERTO STRADA DISORDINE E CORRUZIONE

(ANSA) - Donald Trump "ha cercato di distruggere le nostre istituzioni democratiche" e ha "aperto la via al disordine e alla corruzione" per ribaltare l'esito del voto. Lo afferma Bennie Thompson, il presidente della commissione di inchiesta sul 6 gennaio.

6 - USA: EX VICE PORTAVOCE,TRUMP IL 6/1 'GETTÒ BENZINA SU FUOCO'

adam kinzinger

(ANSA) - Donald Trump ha "gettato benzina sul fuoco. Con il suo tweet su Mike Pence il 6 gennaio ha dato l'autorizzazione all'assalto". Lo ha detto Sarah Matthew, l'ex vice portavoce della Casa Bianca di Trump testimoniando davanti alla commissione di inchiesta sull'assalto con Congresso. Matthew fa riferimento al cinguettio in cui Trump accusa Pence di non avere il coraggio di fermare la certificazione dei voti e lo definisce un codardo.

udienza commissione d inchiesta su capitol hill

7 - USA: LIZ CHENEY ATTACCA TRUMP, 'È INDIFENDIBILE'

(ANSA) - "Indifendibile". Così Liz Cheney, la deputata repubblicana che siede nella commissione di indagine sul 6 gennaio, definisce il comportamento di Donald Trump durante l'assalto al Congresso.

