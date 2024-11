TRUMPONE, MOLLA L’HAMBURGERONE! – IL POMPATISSIMO CHEF ANDRE RUSH, EX CUOCO PRESIDENZIALE DI DONALD TRUMP (MA ANCHE DI CLINTON, BUSH E OBAMA), DICE DI ESSERE PREOCCUPATO PER LA DIETA DEL TYCOON: “DEVE COMINCIARE A MANGIARE MEGLIO E RIDURRE IL JUNK FOOD IN MANIERA DRASTICA, ALTRIMENTI MORIRÀ" – LO CHEF HA RIVELATO I PIATTI PREFERITI DI “THE DONALD”: “HAMBURGER, POLPETTONI, TACOS. NON AMA LA VERDURA. LA MIA SQUADRA IN CUCINA DEVE NASCONDERGLIELA NEI PIATTI PER FARGLIELA MANGIARE” (COME CON I BAMBINI PICCOLI…)

Estratto dell’articolo di Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca fa tornare un altro vecchio volto noto, ma nelle cucine della struttura presidenziale. Parliamo di Chef Andre Rush, […] Ma in un video per TMZ, la star del web avverte che Donald Trump "non è più quello del 2016" e all'età di 78 anni deve cominciare a mangiare meglio e ridurre "le schifezze" in maniera drastica "altrimenti morirà". Chef Rush è stato già chef presidenziale per Trump nel 2016, ma lo è stato anche per Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama.

LE PAROLE DI CHEF RUSH

[…] “Mi auguro che Donald Trump possa finalmente mangiare nella maniera più salutare possibile, perché il suo organismo è cambiato radicalmente e non può continuare a mangiare quotidianamente le solite cose sempre di corsa: hamburger, polpettoni, tacos. È fondamentale, invece, che mangi meglio per assicurarsi di essere il più sano possibile per la sua età e per le esigenze del lavoro”.

LA DIETA PRESIDENZIALE: COSA MANGERÀ DONALD TRUMP ALLA CASA BIANCA

Cosa mangerà Donald Trump alla Casa Bianca? Chef Andre Rush spiega che cercherà di ridurre il consumo di carne rossa, per quanto possibile. Introdurrà molto più pesce, soprattutto il salmone che risulterebbe essere il preferito da Donald Trump. Cosa importante: la colazione. "Donald Trump la salta di continuo", ha spiegato Chef Andre Rush.

[…] Per quanto riguarda gli snack, nel piano alimentare, Chef Rush ha messo principalmente la frutta. Pasta? Poca. Una volta a settimana, la domenica. Cibi più sfiziosi possono restare, ma con moderazione. "Un hamburger in stile McDonald's", spiega Rush, "può essere fatto in maniera più leggera, magari eliminando il formaggio e aumentando la quantità di insalata". Una cosa che Donald Trump non ama è la verdura: "La mia squadra in cucina deve nascondergliela nei piatti per fargliela mangiare".

