UNO TSUNAMI STA PER ABBATTERSI SUI REALI INGLESI: IL PRINCIPE HARRY HA ANNUNCIATO DI AVER SCRITTO UN LIBRO DI MEMORIE CHE USCIRA' A OTTOBRE - VUOTERA' IL SACCO SULLA SUA VITA, LA STORIA CON MEGHAN MARKLE E LE CONSEGUENZE DEL LORO MATRIMONIO - A PALAZZO NESSUNO E' STATO INFORMATO, NEANCHE IL PADRE CARLO - FACILE IMMAGINARE CHE A CORTE CI SIA TREPIDAZIONE, VISTE LE BOMBE CHE HARRY E MEGHAN POTREBBERO SGANCIARE...

Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

harry

Lo hanno già definito il libro più esplosivo del decennio: il principe Harry ha scritto un memoriale, che verrà pubblicato a ottobre in Gran Bretagna e in America, in cui vuoterà il sacco sulla sua vita, la sua educazione e soprattutto il matrimonio con Meghan Markle e le conseguenze che ha avuto per la monarchia britannica.

Lo stesso Harry ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a mettere nero su bianco le sue esperienze: «L'ho scritto non come il principe che sono nato ma come l'uomo che sono diventato... sono eccitato dal fatto che la gente possa leggere un resoconto di prima mano della mia vita che è accurato e pienamente veritiero».

Parole che per alcuni potrebbero suonare come una minaccia, nel senso che è chiaro che Harry non perderà l'occasione per dare la sua versione della Megxit, magari in contrasto con quella di Buckingham Palace. Il memoriale è stato scritto con l'aiuto di J. R. Moehringer, un giornalista premio Pulitzer che aveva già firmato un libro assieme al tennista Andrè Agassi e un altro assieme al cofondatore della Nike, Phil Knight.

famiglia reale

A quanto pare, la pubblicazione era prevista originariamente per agosto, ma poi è stata fatta slittare, anche se la bozza finale è già pronta. Secondo l'editore, che è Penguin Random House, si tratta di «un memoriale intimo e di cuore da parte di una delle figure più affascinanti e influenti del nostro tempo», in cui Harry «condividerà, per la prima volta, il racconto definitivo delle esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che hanno contribuito a formarlo».

Il risultato è «un onesto e accattivante ritratto personale». Ma è facile immaginare che alla corte britannica ci sia trepidazione, viste le bombe che Harry e Meghan hanno sganciato con le loro interviste negli ultimi mesi. Proverà il principe, in queste pagine, a tendere un ramoscello d'ulivo? Sono in molti a dubitarne.

Dagotraduzione dal Daily Mail

comunicato penguin

Il principe Harry non avrebbe avvertito il padre, Carlo, del suo piano di scrivere un libro di memorie. Il ducea di Sussex, 36 anni, ha lavorato al libro nel più totale riserbo. Non si conoscono i dettagli economici dell’accordo con la Penguin Random House, l’editore che ha acquistato i diritti, ma secondo gli esperti Harry ha ricevuto almeno 20 milioni di dollari come anticipo. Per fare un confronto, gli Obama hanno ricevuto 65 milioni di dollari di anticipo per le loro due biografie, il più alto mai pagato al mondo.

Finora sul libro sono stati condivisi pochi dettagli, ma la casa editrice ha fatto sapere che il libro di Harry offrirà uno sguardo «intimo e sincero» sulla sua vita. «In un ricordo intimo e sentito di una delle figure globali più affascinanti e influenti del nostro tempo, il principe Harry condividerà, per la prima volta, il resoconto definitivo delle esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che hanno contribuito a plasmarlo», si legge nel trafiletto.

harry plotter

«Raccontando la sua vita dall'infanzia fino ai giorni nostri, compresa la sua dedizione al servizio, il dovere militare che lo ha portato due volte in prima linea in Afghanistan e la gioia che ha trovato nell'essere marito e padre, il principe Harry vuole offrire un ritratto personale onesto e accattivante, che mostra ai lettori che dietro tutto ciò che pensano di sapere si cela una storia umana stimolante, coraggiosa ed edificante».

Tra i temi più succosi che il principe potrebbe aver affrontato, e che fanno tremare la casa reale, ci sono l’identità del membro della casa reale che ha fatto insinuazioni sulla pelle del figlio Archie prima che nascesse (l’unica cosa che è emersa è che non sono stati né la regina Elisabetta né il marito Filippo); la verità dietro ai litigi con il fratello William; il rapporto problematico con il padre Carlo; l’acrimonia tra Meghan e Kate; la verità sulla scelta del nome della seconda figlia, Lilibet (si discute se alla regina si stato chiesto oppure no il permesso); la controversia sul bullismo di Meghan, accusata di aver fatto licenziare diversi membri dello staff reale durante la vita della coppia a Londra; i veri sentimenti di Harry riguardo al modo in cui la famiglia reale ha trattato la madre Diana.

tweet della penguin books

Secondo il Daily Mail potrebbe essere stato George Clooney a presentare JR Moehringer ad Harry e Meghan. Il giornalista e scrittore, vincitore del premio Pulitzer, sarà il ghostwriting del nuovo libro del principe, ed è un grande amico dell’attore, così come Harry e Meghan.

Clooney e Amal hanno partecipato alle loro nozze, hanno cenato con la coppia, e hanno offerto un passaggio a Meghan su un jet privato dall’America a Londra, nel 2019, dopo il baby shower di Archie.

Clooney inoltre sta dirigendo The Tender Bar, adattamento cinematografico del libro di JR Moehringer del 2014.

