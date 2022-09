TU BEVI, IO RICICLO – JOHN MORRISSEY, IL CRIMINALE DEL POTENTE CLAN MAFIOSO IRLANDESE KINAHAN ARRESTATO A MARBELLA, NELL'ULTIMO ANNO È RIUSCITO A “RIPULIRE” OLTRE 200 MILIONI DI EURO UNENDO UN METODO MILLENARIO DI SCAMBIO DI DENARO, LA “HAWALA”, BASATO SULL'ONORE, CON LA VENDITA DI UNA MARCA DI VODKA DI LUSSO CREATA AD HOC… – VIDEO

Da www.corriere.it

arresto John Morrissey

Combinava un metodo millenario di scambio di denaro — la hawala, codice mediorientale e africano, basato sull’onore, con cui si trasferisce denaro «sulla parola» da un mediatore all’altro — col più trendy dei business di copertura, una marca di vodka di lusso per ristoranti e discoteche. È stato arrestato lunedì a Marbella dalla polizia spagnola John Morrissey, britannico-irlandese tra i più grandi riciclatori di denaro al mondo, a capo di una rete che poteva «ripulire» anche 350 mila euro al giorno.

Con lui sono finiti in manette due collaboratori. Avrebbe spostato, nell’ultimo anno, almeno 200 milioni di euro di provenienza illecita, anche con la collaborazione del clan irlandese Kinahan, specializzato nel narcotraffico.

arresto John Morrissey

La rete operava soprattutto nei locali della Costa del Sol iberica, dove vendeva marchi premium — come la vodka “Nero”, inventata dal clan e promossa nei migliori locali, le cui vendite coprivano i proventi del traffico di droga e di altri illeciti. Sono stati «beccati», ha spiegato la polizia spagnola, «perché i loro affari non potevano in alcun modo sostenerne lo stile di vita».

L’operazione è stata supportata da agenti dalla National Crime Agency del Regno Unito, dalla polizia irlandese del Garda, dal American Drug Enforcement Administration, dalla polizia olandese e dalle unità di Europol per i reati finanziari ed economici.

arresto johnny morrissey

La polizia ha detto di aver iniziato a rintracciare il gruppo dopo sequestro di cocaina e contanti nascosti in varie auto di lusso a Malaga l’anno scorso. A detta degli inquirenti spagnoli, Morrissey era in grado di accumulare «grandi quantità di denaro in contanti», e riciclarlo attraverso il cosiddetto metodo dell’«Hawala».

L’Hawala è un millenario sistema informale di trasferimento di valori originatosi in Medio Oriente, ora praticato attraverso comunicazioni criptate. Di base, consiste in un passaggio di denaro tramite mediatori, che se lo scambiano sulla base di accordi verbali ma affidabili o di pezzetti di carta.

arresto johnny morrissey 8

Per mascherare le proprie attività criminali nella zona della Costa del Sol spagnola, aggiunge la Guardia Civil, l’organizzazione mafiosa aveva creato una marca di vodka fittizia, `Nero´, promossa in «spettacoli, feste ed eventi in discoteche e ristoranti di lusso» della zona. Inoltre, i membri del clan trasferivano il denaro su auto in cui venivano creati «sofisticate forme» di doppio fondo”.

