TU CHIAMALE SE VUOI COSPIRAZIONI - PAUL KRUGMAN, ECONOMISTA, VINCITORE DEL PREMIO NOBEL ED EDITORIALISTA DEL "NEW YORK TIMES", HA DENUNCIATO DI ESSERE VITTIMA DI UN ATTACCO HACKER: "HANNO TENTATO DI UTILIZZARE IL MIO INDIRIZZO IP PER SCARICARE MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO" – KRUGMAN, SEMPRE MOLTO CRITICO CON TRUMP, TEME DI ESSERE FINITO NELLA RETE DEI COSPIRAZIONISTI DI QANON…

Un editorialista del New York Times ha affermato che un hacker ha tentato di utilizzare il suo indirizzo IP per scaricare materiale pedopornografico.

Paul Krugman, economista e vincitore del Premio Nobel, ha twittato mercoledì allarmato per il fatto che il suo indirizzo IP fosse stato compromesso, ma non è chiaro se fosse stato preso di mira in modo specifico o se sia un attacco random.

«Sono al telefono con il servizio di sicurezza informatica e, a quanto mi risulta, qualcuno ha compromesso il mio indirizzo IP e lo sta usando per scaricare materiale pedopornografico - ha twittato Krugman - Potrei essere solo un bersaglio casuale. Ma questo potrebbe essere un tentativo di mettermi nel mirino dalla setta QAnon. È un mondo brutto là fuori». Krugman, che è spesso molto critico nei confronti di Trump, ha detto che il New York Times sta indagando sul caso.

QAnon è una teoria cospirazionista di estrema destra che afferma che il presidente Donald Trump stia segretamente lavorando per smantellare una rete sotterranea di pedofili. Una sorta di derivazione del PizzaGate, secondo la quale Hillary Clinton era a capo di una tratta di minori nel retro di una pizzeria. L'FBI ha classificato gli estremisti di QAnon come una minaccia terroristica interna lo scorso maggio.

