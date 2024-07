TU CHIAMALE, SE VUOI, ERUZIONI! L'ETNA ERUTTA ANCORA: PIOGGIA DI CENERE SULL'AEROPORTO DI CATANIA, SOSPESI TUTTI I VOLI - L'ATTIVITÀ DEL VULCANO CON IL PASSARE DELLE ORE È SEMPRE PIÙ INTENSA, AUMENTA IL NUMERO DEI BOATI, SEGNALATE ESPLOSIONI COSÌ FORTI DA FAR TREMARE LE CASE... - VIDEO

#Etna live: alzate il volume e ascoltate il respiro della Terra! La Voragine fa ancora la voce grossa con le fontane di lava che raggiungono altezze di svariate centinaia di metri, boati continui e una colonna eruttiva carica di cenere. Video di Guide Vulcanologiche Etna Nord pic.twitter.com/f474F3iAC5 — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 23, 2024

Salvo Fallica per corriere.it - Estratto

La nuova eruzione dell'Etna è molto intensa. Dal cratere centrale Voragine fuoriesce una nube alta parecchi chilometri, si susseguono forti esplosioni, fontane di lava. La notevole attività stromboliana è accompagnata dalla ricaduta di cenere in diversi territori etnei, in particolar modo su Catania, al punto che all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini (il più importante per traffico del Sud) sono fermi tutti i voli in arrivo e in partenza. L'allerta VONA è al massimo livello: RED.

SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che, a causa dell’eruzione dell’Etna e la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. Le operazioni riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo. La sospensione comporterà cancellazioni e/o dirottamenti su altri scali. Sac consiglia i passeggeri di verificare prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni.

L'attività del vulcano con il passare delle ore è più intensa, aumenta il numero dei boati, esplosioni così forti da far tremare le case. L'emissione di cenere che, in accordo con il modello previsionale, si disperde in direzione Est-Sud-Est. L'INGV osserva inoltre che è iniziato un trabocco lavico dall’orlo occidentale del cratere Bocca Nuova. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico è ulteriormente aumentata. Le sorgenti del tremore permangono nell’area del cratere Voragine a una quota di circa 3.000 metri sul livello del mare. L’ampiezza del tremore infrasonico è in aumento. La rete clinometrica mostra chiari variazioni, maggiormente evidenti alle stazioni sommitali.

