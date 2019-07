3 lug 2019 17:41

TU CHIAMALE SE VUOI, ERUZIONI – ESPLOSIONI IN CORSO NEL CRATERE DEL VULCANO DI STROMBOLI: UNA PIOGGIA DI LAPILLI STA PROVOCANDO INCENDI NELLA ZONA DEI CANNETI DELL’ISOLA SICILIANA. I TURISTI SONO NEL PANICO E SI GETTANO NEL MARE – I TESTIMONI: “METÀ DELL’ISOLA NON SI VEDE. ABBIAMO SENTITO UN BOATO. QUI LA PSICOSI DI UNO TSUNAMI COME NEL 2002 È ANCORA MOLTO FORTE” - LA DIRETTA VIDEO DALLA WEBCAM