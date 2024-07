TU CHIAMALE, SE VUOI, EVASIONI – UN IMPRENDITORE ITALIANO CON UN PATRIMONIO DA 3,2 MILIONI DI EURO È RIUSCITO PER ANNI A EVADERE TOTALMENTE LE TASSE. L’UOMO AVEVA TRASFERITO I SUOI SOLDI E LE SUE PROPRIETÀ NEI PARADISI FISCALI IN GIRO PER IL MONDO - DAL 2016 AL 2022 NON AVEVA MAI PRESENTATO UNA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IL FURBETTO È STATO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI CITTADINI RESIDENTE ALL'ESTERO, NONOSTANTE VIVESSE A PARMA...

Estratto dell'articolo di Paco Misale per www.parmatoday.it

Monaco, Svizzera, San Marino, Panama. E ancora: Marocco, Stati Uniti e Inghilterra. Sono i posti in cui l’imprenditore sconosciuto al fisco e indagato ieri a Parma dalla Finanza aveva scelto di mimetizzare parte del suo enorme patrimonio: auto di lusso, yacht, moto costosissime, case d’epoca e conti correnti pieni di soldi dentro una vita vissuta nel lusso.

Peccato che l'imprenditore - che in Italia non svolgeva ufficialmente nessuna attività lavorativa - indagato appunto dalla guardia di finanza non avrebbe, secondo l'accusa, presentato la dichiarazione dei redditi per sei anni, dal 2016 al 2022. Un evasore totale, sconosciuto al fisco italiano nonostante avesse messo da parte qualcosa come quasi tre milioni e mezzo di euro.

Difficile anche da scovare, visto che il suo patrimonio era nascosto in alcuni paradisi fiscali finiti nel tunnel della black list internazionale. Monaco, Svizzera, San Marino, Panama, oltre a Marocco, Stati Uniti e Inghilterra le nazioni usate dall'uomo per portare fuori dall'Italia i soldi mai dichiarati (ma non solo quelli), sicuro che non sarebbe stato scovato. […]

Peraltro, nel periodo dal 2001 al 2018 l’indagato sarebbe stato iscritto all’anagrafe degli italiani all’estero solo formalmente, in quanto, secondo l’ipotesi investigativa - supportata dall’esame di variegata corrispondenza rinvenuta presso la sua abitazione in provincia di Parma, relativa ad acquisti on line, alle utenze idriche, energetiche e telefoniche - lo stesso sarebbe stato stabilmente residente nel territorio italiano.

