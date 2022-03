TU CHIAMALE SE VUOI… MESTRUAZIONI - 8 DONNE SU 10 HANNO AMMESSO DI FARE SESSO DURANTE IL CICLO: UN DATO CHE SEGNA LA FINE DI UN TABÙ CHE RESPINGE SIA UOMINI CHE DONNE - FARE SESSO DURANTE IL CICLO MESTRUALE AUMENTA IL DESIDERIO SESSUALE, SI LUBRIFICA IN MODO PIÙ NATURALE, E L'ORGASMO RIDUCE I DOLORI - LA SESSUOLOGA ROBERTA ROSSI: "IL PENSIERO CHE IL SANGUE MESTRUALE SIA “SPORCO” È COMUNE E ACCETTABILE. FARE SESSO CON IL CICLO È UN'OPPORTUNITÀ, MA NON UN OBBLIGO." - I CONSIGLI E I VANTAGGI DELLA PER FARE SESSO IN MODO SICURO E SERENO DURANTE LE MESTRUAZIONI…

Francesca Favotto per www.vanityfair.it

Ben 8 donne su 10 fanno sesso durante il ciclo: lo ha svelato un sondaggio recente svolto da Intimina, brand che si occupa di benessere femminile a 360 gradi, chiedendo le abitudini a letto a oltre 500 donne di tutto il mondo, di età compresa tra i 18 e i 50 anni.

Un dato che la dice lunga sulle resistenze a letto delle donne. Ci stiamo liberando di una scusa? Stiamo forse imparando a gestire meglio le mestruazioni? Oppure ci stiamo lasciando andare a qualcosa che succede a livello ormonale?

«Fino a qualche decennio fa, ma che dico, anni fa, noi donne eravamo ancora soggette a numerose credenze e tabù riguardo alle mestruazioni – spiega la dottoressa Roberta Rossi, psicoterapeuta e sessuologa presso l'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma – Ci hanno insegnato a non farci il bagno, a non lavarci i capelli, figuriamoci se l'attività sessuale era contemplata durante le mestruazioni... Oggi qualcosa sta cambiando».

La resistenza però non era solo femminile, anche maschile. «Sì, non vanno demonizzate solo le donne in questo. È sbagliato pensare che agli uomini vada il sesso sempre e comunque. Anche qualche uomo non era d'accordo a fare sesso durante le mestruazioni, e qualcuno lo è ancora oggi, così come molte donne ancora oggi non vogliono farlo. Il pensiero che il sangue mestruale sia “sporco” è comune e accettabile. Ecco, vorrei passasse il messaggio che fare sesso con il ciclo è un'opportunità, ma non un obbligo. Occorre sempre che le due controparti siano consenzienti. Ma di sicuro vi sono dei vantaggi importanti nel farlo durante il ciclo mestruale».

Ecco i vantaggi e anche un espediente per fare sesso in modo sicuro e sereno durante le mestruazioni.

Aumenta il desiderio per via degli ormoni

Il desiderio sessuale di solito aumenta durante le mestruazioni. «Le donne si stanno riappropriando di un periodo che spesso veniva indicato come scusa per non fare sesso. Ovviamente immagino che siano donne che non vivono in modo troppo sofferto la mestruazione e anche che i rapporti probabilmente si situano nei giorni meno abbondanti.

È difficile collegare la libido alla funzione di un unico ormone, poiché sono moltissimi i fattori che hanno un impatto sul desiderio femminile – spiega Rossi -. Le mestruazioni dipendono da un calo drastico nel progesterone e questo potrebbe in parte spiegare l’incremento del desiderio sessuale, che solo secondariamente potrebbe incidere sull’eccitazione riportata da molte donne soprattutto nel primo giorno di ciclo».

Si vive il sesso con più libertà e serenità

«Sulla maggiore eccitazione è possibile che agisca anche un fattore psicologico che fa sentire la donna più libera dal pericolo gravidanza in questa fase – prosegue Rossi - Ma attenzione a questo pensiero: in realtà è raro, ma è possibile che si possa rimanere incinta anche durante il ciclo, sia per la possibilità di una doppia ovulazione sia perché una volta finito il rapporto sessuale, gli spermatozoi possono sopravvivere nel corpo femminile per 3-4 giorni».

Si è più lubrificate in modo naturale

«Altro aspetto è la sensazione di bagnato prodotta dal ciclo, che potrebbe contribuire alla sensazione di eccitazione, simulando la “lubrificazione” tipica di questa fase», continua Rossi.

I dolori mestruali diminuiscono

«Il sesso con il ciclo può anche essere molto benefico per il corpo. È dimostrato che può aiutare a diminuire il dolore e i crampi e può anche ridurre la durata del periodo poiché un orgasmo può accelerare il processo dell'utero che perde il suo rivestimento», conclude Rossi.

Fare sesso durante il ciclo in modo più sereno? Con la coppetta mestruale

Un espediente per fare sesso in modo confortevole e senza problemi è utilizzare la coppetta mestruale riciclabile. «Molte donne magari vogliono anche provare a farlo durante il ciclo, ma temono di sporcare. Ma la coppetta mestruale è un'ottima soluzione per godersi il momento senza pensieri. La sua forma, infatti, è simile a un diaframma e si trova proprio sotto la cervice, permettendo così la penetrazione standard senza interruzioni.

