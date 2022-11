24 nov 2022 18:25

E TU COME TI COLLOCHI? – IN EUROPA MOLTI PAESI PREVEDONO SUSSIDI PER CHI NON LAVORA E SISTEMI DI COLLOCAMENTO RIGIDI – IN FRANCIA L'AIUTO DURA SOLO 9 MESI. IN GERMANIA CHI NON SI PRESENTA A UN COLLOQUIO PERDE L'ASSEGNO. IN GRAN BRETAGNA DOPO 4 SETTIMANE NON SI PUO’ RIFIUTARE NESSUNA OFFERTA. LA SPAGNA NEL 2023 INVESTIRÀ 8 MILIARDI NEI CENTRI PER L'IMPIEGO (LA MELONI PRENDA APPUNTI PER RIFORMARE SERIAMENTE IL REDDITO DI CITTADINANZA…)