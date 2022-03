E TU, COSA SENTI SOTTO L'ALLUCE? L'UNIVERSITA' DI AUCKLAND HA SCOPERTO CHE LE DONNE SONO PIU' SENSIBILI AL SOLLETICO SOTTO AI PIEDI RISPETTO AGLI UOMINI - NON SOLO: I MASCHI LO SOFFRONO IN PARTICOLAR MODO INTORNO ALLE DITA, MENTRE LE FEMMINE AL CENTRO DELL'ARCO PLANTARE - PER VALUTARE GLI EFFETTI DELLA STIMOLAZIONE SUI VOLONTARI, GLI SCIENZIATI HANNO COSTRUITO UN DISPOSITIVO CHE POI HANNO INTEGRATO IN UNA SOLETTA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

TickleFoot

Che ti faccia ridere, sorridere, o contorcerti dalle risate, al solletico è difficile resistere. Una ricerca dell’Università di Auckland ha scoperto però che quando si tratta di solleticare il piede, le donne sono più sensibili degli uomini. Gli scienziati hanno sviluppato un dispositivo chiamato TickleFoot per valutare i suoi effetti su entrambi sessi: funziona a batterie ed è dotato di piccole spazzole progettate per sollecitare diverse parti del piede.

«Per prima cosa abbiamo sviluppato un attuatore in grado di creare sensazioni di solletico lungo la pianta del piede utilizzando spazzole magnetiche» ha scritto Don Samitha Elvitigala nello studio pubblicato su ACM Transactions on Computer-Human Interaction. «Poi abbiamo condotto due studi per identificare i punti più delicati della pianta del piede e i modelli di stimolazione che possono provocare risate».

TickleFoot 2

Tredici partecipanti (sette donne e sei uomini) hanno testato il dispositivo per solleticare i piedi, valutando il livello di solletico che hanno sentito in diverse aree su una scala di sette punti. I risultati hanno rivelato che le donne hanno dato un punteggio medio di 5,57, mentre gli uomini hanno dato un punteggio medio di 3,83.

Le donne in particolare hanno dato il punteggio più alto al solletico al centro dell’arco del piede, mentre gli uomini intorno alle dita. Sulla base dei risultati, i ricercatori hanno sviluppato una soletta flessibile che può essere inserita in qualsiasi scarpa e solleticare l'utente su richiesta.

TickleFoot 3

«Abbiamo incorporato i nostri attuatori in una soletta flessibile, mostrando il potenziale di una soletta indossabile per il solletico», ha aggiunto il team. Ricerche precedenti hanno suggerito che il solletico potrebbe essere utilizzato per alleviare lo stress e la depressione. Uno studio del 2019 indicava addirittura che potrebbe aiutare a rallentare l'invecchiamento.

Solletico piedi 2

I ricercatori dell'Università di Leeds avevano scoperto che per gli ultracinquantenni "solleticare" l'orecchio con una piccola corrente elettrica riequilibra il sistema nervoso autonomo, rallentando potenzialmente uno degli effetti dell'invecchiamento. La prima "tickle spa" al mondo è stata aperta in Spagna nel 2011: qui i clienti pagano € 45 per farsi solleticare i piedi con una piuma per un'ora.