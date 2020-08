TAGLIARSI I COGLIONI? C’È CHI DICE NO (ANCHE A DESTRA) – NON C'E' SOLO IL TIMORE DI PERDERE LA POLTRONA MA SOPRATTUTTO PERCHÉ GLI UNICI VINCITORI SE PASSA IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI SARANNO I GRILLINI - MA SARA' DURA CHE VINCA IL NO, DATO CHE DA TANGENTOLI IN POI L'ANTIPOLITICA HA RIMBAMBITO GLI ITALIANI. E I SONDAGGI DANNO IL SI' TRA IL 54 E IL 58% – COSI', ANCHE IN CASO DI TRACOLLO DEL PD ALLE REGIONALI, I 5STELLE POTRANNO CANTARE VITTORIA...