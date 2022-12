5 dic 2022 16:18

TU MI TOGLI IL SONNO? E IO TI TOLGO IL RESPIRO! - UNA 72ENNE TEDESCA È STATA ARRESTATA CON L'ACCUSA DI TENTATO OMICIDIO COLPOSO DOPO CHE HA SPENTO PER DUE VOLTE IL RESPIRATORE DELLA COMPAGNA DI STANZA IN OSPEDALE PERCHÉ "FACEVA TROPPO RUMORE" - LA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI OSSIGENO HA RESO NECESSARIO LA RIANIMAZIONE LA VITTIMA, CHE ADESSO SI TROVA IN TERAPIA INTENSIVA MA NON È IN PERICOLO DI VITA…