24 mar 2021 20:06

TU NON MI PORTI NE' SUEZ NE' GIU' - UN'ENORME NAVE CARGO SI È ARENATA NEL CANALE DI SUEZ IN EGITTO, PROBABILMENTE A CAUSA DEL FORTE VENTO, BLOCCANDO PARZIALMENTE IL TRAFFICO IN UN PUNTO CRUCIALE PER LA NAVIGAZIONE - POTREBBERO ESSERE NECESSARI GIORNI PER RIMUOVERE IL BESTIONE, PARTITO DALL’ASIA E DIRETTO A ROTTERDAM, LUNGO 400 METRI E LARGO 59 - VIDEO