IN TURCHIA UN CAMION CON PROBLEMI AI FRENI TRAVOLGE E UCCIDE 16 PERSONE – NON E’ L’UNICO CASO: IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI GAZIANTEP AVEVA RIFERITO DI UN INCIDENTE STRADALE CHE AVEVA COINVOLTO UN'AMBULANZA, PROVOCANDO 15 MORTI E 22 FERITI… - VIDEO CHOC

TURCHIA - CAMION SULLA FOLLA

(ANSA-AFP) - Un altro pesante incidente stradale si è verificato in meno di 24 ore in Turchia. Almeno 16 persone sono state uccise e altre 29 ferite dopo che un camion si è schiantato contro la folla in una città nel sud-est per un problema ai freni. Lo ha reso noto il ministro della Salute. "16 persone hanno perso la vita e altre 29 sono rimaste ferite, otto delle quali in modo grave, nell'incidente in seguito alla rottura dei freni di un camion che ha colpito una folla a Derik", nella provincia di Mardin, ha affermato su Twitter il ministro Fahrettin Koca. Sempre oggi il governatore della provincia di Gaziantep aveva riferito di un incidente stradale che aveva coinvolto un'ambulanza, provocando 15 morti e 22 feriti.

TURCHIA - CAMION SULLA FOLLA TURCHIA - CAMION SULLA FOLLA