TURISTI UBRIACONI, FUORI DAI MARONI! - A BARCELLONA SONO STATI VIETATI I "TOUR ALCOLICI", OFFERTI NEL CENTRO CITTA' - LE PERSONE PAGAVANO UNA QUOTA E VENIVANO ACCOMPAGNATE IN GIRO PER I BAR DELLA CITTA', NEI QUALI USUFRUIVANO DI SCONTI - QUESTA PRATICA E' VIETATA: GLI ORGANIZZATORI RISCHIANO FINO A 900 EURO DI MULTA - DA TEMPO IL COMUNE DI BARCELLONA HA INIZIATO UNA GUERRA CONTRO I TURISTI CASINARI CHE, SPECIALMENTE IN ESTATE, ASSALTANO LA CITTA'...

turisti a barcellona 4

(ANSA) - Proibizione espressa fino al 2028 e multe che possono arrivare ai 900 euro per organizzatori e personale: è la nuova stretta voluta dal comune di Barcellona per combattere i cosiddetti "tour alcolici" offerti ai turisti nel centro città, attività gestite da operatori privati considerate "incompatibili" con le necessità dei residenti e contro la cui proliferazione l'amministrazione locale è impegnata già da anni.

manifestazione contro i turisti a barcellona 2

In una nota, il comune del capoluogo catalano spiega che il divieto di organizzare questi "tour alcolici" - consistenti di solito nell'accompagnare gruppi di persone per i locali della cosiddetta 'Città Vecchia', promuovendo il consumo di alcolici con degli sconti - non verrà più rinnovato annualmente come accaduto sino ad ora dal 2012, bensì esteso per quattro anni automaticamente.

manifestazione contro i turisti a barcellona 1

La proibizione sarà valida tra le ore 23 e le ore 7 del mattino. In aggiunta, il comune di Barcellona ha rinnovato il limite del numero di turisti ammessi per i gruppi organizzati che visitano nel centro, fissato a 20 persone, e la lista di punti specifici della Città Vecchia in cui il numero di gruppi turistici in contemporanea è altresì delimitato.

parc guell barcellona BARCELLONA TURISTI sagrada familia barcellona turisti a barcellona 1 turisti a barcellona 3 barcellona turisti a barcellona 2