3 lug 2019 15:44

DI TUTTA L'ERBA, UN FASCIO - UN CARABINIERE PUNITO PER AVER ESPOSTO UNA FOTO DI MUSSOLINI SULLA SCRIVANIA DURANTE UN INTERROGATORIO – ALL’APPUNTATO UN GIORNO DI CONSEGNA, SANZIONE CONFERMATA DAI GIUDICI DEL TAR - A SEGNALARE L'IMMAGINE DEL DUCE AD UN PARLAMENTARE, ERA STATO UN 'NO TAV' NEL MARZO 2016 - LA SETTIMANA PRECEDENTE IL TAR AVEVA CONFERMATO UN ALTRO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRO UN COLLEGA DELL'APPUNTATO CHE AVEVA IN UFFICIO UN…