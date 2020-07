GRAZIE AL GRASSO! – LE AUTORITÀ BRITANNICHE HANNO FATTO LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA: GLI OBESI RISCHIANO MOLTO DI PIÙ, ANCHE CON IL VIRUS. INFATTI IL 75% DI CHI È IN TERAPIA INTENSIVA È IN SOVRAPPESO – CE L’HANNO DETTO IN TUTTE LE SALSE: I CHILI IN ECCESSO SONO UN FATTORE DI RISCHIO PER COMPLICANZE CARDIACHE E POLMONARI. E QUINDI ANCHE PER IL CORONAVIRUS