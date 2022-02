TUTTA ITALIA È AL SICURO: INSULTARE I VIGILI NON È REATO! – A ROMA UNA DONNA È FINITA A PROCESSO PER AVER OFFESO DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ED È STATA ASSOLTA – L’AVEVANO BECCATA CONTROMANO DI FRONTE ALL’ARA PACIS E LEI SI ERA INCAZZATA: “SIETE AGGRESSIVI, ARROGANTI, MALEDUCATI, FANNULLONI, VI DOVRESTE VERGOGNARE, RUBATE LO STIPENDIO, SIETE SEMPRE AL BAR. NON LAVORATE, RUBATE I SOLDI CHE VI PAGO IO CON LE TASSE”

Adelaide Pierucci per “il Messaggero”

Un monologo di insulti e minacce riservato ai vigili urbani non sempre costituisce reato. Almeno in base a una sentenza emessa ieri mattina dal giudice monocratico di Roma. Il processo (durato anni) a carico di una funzionaria di banca romana accusata dalla procura e da un dettagliato resoconto della Polizia Locale di aver recitato ininterrottamente, per dieci minuti, offese pressoché irripetibili a due vigili urbani che l'avevano multata, mentre viaggiava contromano di fronte all'Ara Pacis, non si è concluso, infatti, con una condanna esemplare, ma in una sentenza assolutoria con formula piena.

Forse perché sulle annotazioni di servizio non erano riportati i nomi di testimoni, pur indicati a margine? Le motivazioni si conosceranno tra un mese. Intanto la donna, assistita dall'avvocato Donatella Amicucci, è stata assolta dall'accusa di minacce finalizzate a impedire a un pubblico ufficiale di compiere il proprio ufficio. Agli atti, però, restano i verbali, le imputazioni e, da ieri, la sentenza.

È la mattina del 3 marzo del 2015. «Ore 11,05», annotano un funzionario e una ispettrice del I Gruppo Trevi.

IL VERBALE

Prima ancora di avvicinarci al veicolo la conducente scendeva iniziando a inveire: Siete aggressivi, arroganti, maleducati, fannulloni, vi dovreste vergognare, rubate lo stipendio, siete sempre al bar in gruppi di cinque a chiacchierare, siete ignoranti, andate a studiare, andate a comprare i libri, siete ignobili, siete la rovina della società, voi non lavorate , rubate i sodi. Datemi i vostri nomi che vi denuncio. Vi pago io con i soldi delle tasse...Quanto ci mettete per fare un verbale! Che ci vuole la Treaccani?. Tali frasi - si legge ancora nel verbale - venivano urlate dalla signora in mezzo alla strada più volte e in maniera continuativa tanto che agli scriventi non veniva data la possibilità di parlare, neanche per provare a calmare i toni del monologo».

Insulti che si è arrestato solo alle 11.15». Nel frattempo i due caschi bianchi avevano redatto le multe anche per la circolazione in Ztl sprovvista di autorizzazione, 112 euro. Contravvenzione mai contestata e subito pagata dall'imputata, che in realtà, non ha mai ammesso lo sproloquio e ora è stata assolta. Adelaide Pierucci

