15 set 2022 17:15

TUTTE LE ACCUSE PORTANO A ROMAN – DOPO ESSERE FINITO NELLA BUFERA PER LE ACCUSE DI STUPRO, POLANSKI DOVRÀ AFFRONTARE UN PROCESSO IN FRANCIA PER DIFFAMAZIONE: LA CAUSA È STATA INTENTATA DA CHARLOTTE LEWIS, ATTRICE CHE HA ACCUSATO IL REGISTA DI AVERLA STUPRATA QUANDO AVEVA 16 ANNI. LUI LE HA DATO DELLA BUGIARDA RACCONTABALLE E LEI LO HA CITATO IN GIUDIZIO…