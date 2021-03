TUTTE LE MINCHIATE CHE CI HANNO RIFILATO HARRY E MEGHAN – ARCHIE NON È PRINCIPE PER UN EDITTO DEL 1917 DI GIORGIO V: NESSUNA PRIVAZIONE, LO DIVENTERÀ QUANDO NONNO CARLO SARÀ RE – IL MATRIMONIO CON L’ARCIVESCOVO O È UNA CAZZATA O NON È VALIDO – MEGHAN FIN DA PICCOLA ERA AFFASCINATA DALLA MONARCHIA E, NELLA BIOGRAFIA “FINDING FREEDOM”, SI RACCONTA DI COME L’ATTRICE ABBIA CERCATO INFORMAZIONI SU GOOGLE SU HARRY – LA FAVOLA DEL PASSAPORTO E LA STRANA STORIA DEL… - VIDEO

Sabrina Provenzani per il "Fatto quotidiano"

intervista harry e meghan

Durante l' intervista con Oprah Winfrey, che nel Regno Unito è stata vista da oltre 11 milioni di persone, Harry e Meghan hanno rilasciato dichiarazioni esplosive sui reali rapporti con la Famiglia reale. La stampa britannica le ha verificate. Ecco le principali, a partire dalla più devastante, quella di discriminazione razziale.

Meghan: "L' idea che il primo membro di colore in questa famiglia non abbia il titolo che spetta agli altri nipoti Non hanno il diritto di togliergli quella prerogativa" .

famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle

Suggestiva, ma falsa. Nel 1917 re Giorgio V impose che solo gli eredi diretti in linea maschile ottenessero il titolo di principe, che quindi oggi spetterebbe solo al primo figlio di William, George. Nel 2012 la Regina ha esteso il privilegio agli altri figli di William. Il primogenito di Harry e Meghan, Archie, diventerà principe con l' ascesa al trono del nonno Charles. (…)

"Si parlava con preoccupazione di quanto sarebbe stata scura la pelle di Archie".

Non si conosce il contesto di queste conversazioni: pregiudizio razziale o la previsione di una possibile reazione di una parte del pubblico? Harry ha scagionato la Regina e il Principe Filippo, ma ora la devastante accusa di razzismo istituzionale aleggia su due futuri re, il padre Charles e il fratello William, e le loro mogli.

IL COMUNICATO DELLA REGINA ELISABETTA SULL'INTERVISTA DI HARRY E MEGHAN

(…)

"Non mi sono mai informata sulla monarchia e su quello che avrebbe significato entrarvi. Sono cresciuta senza sapere granché dei reali inglesi. E non ho mai fatto ricerche online su mio marito".

Il presunto disinteresse di Meghan per la Corona è stato smentito in tempi non sospetti. Gli autori di Finding Freedom, la biografia di Harry e Meghan, pubblicata lo scorso anno con il contributo di amici della coppia, scrivono: "Naturalmente entrambi, nei giorni precedenti il loro primo appuntamento, nel 2016, si erano cercati su Google. Harry aveva setacciato i social media ed era interessato".

harry e meghan con oprah

(…) Altri descrivono una Meghan affascinata dai reali inglesi fin da piccola. Lo ha confermato Ninaki Priddy, sua damigella per le prime nozze: "Vuole essere la nuova Principessa Diana". E la madre di una delle compagne di liceo di Meghan ha raccontato di aver guardato con le ragazze la registrazione del matrimonio di Diana.

"Ci siamo sposati tre giorni prima delle nozze ufficiali. Abbiamo chiamato l' Arcivescovo e abbiamo detto: 'Lo spettacolo è per il mondo, ma vogliamo che la nostra unione sia fra noi'".

Per la Chiesa d' Inghilterra un matrimonio è valido se avviene alla presenza di almeno due testimoni e senza restrizioni al pubblico, in caso qualcuno avesse obiezioni; e loro vivevano a Kensington Palace, che al pubblico è chiuso. In più, una coppia sposata può risposarsi solo se la prima cerimonia è stata irregolare. Ergo, una delle cerimonie è stata solo uno scambio di voti.

matrimonio harry e meghan

"Il giorno che sono entrata in quella famiglia è stato l' ultimo in cui ho visto il mio passaporto, patente e chiavi, ho dovuto consegnare tutto".

Davvero la duchessa è finita prigioniera nel castello? Non risultano precedenti. Di certo, per ragioni di sicurezza, i reali subiscono forti limitazioni alla propria libertà di movimento.

"Avevo perso la voglia di vivere. Ho chiesto aiuto, mi è stato negato perché non sarebbe stato positivo per l' istituzione".

carlo, william, kate meghan e harry

Verosimile, ma in contrasto con la campagna di Harry e William a supporto della salute mentale, durante la quale hanno ammesso di aver ottenuto sostegno psicologico per superare la morte della madre. Secondo Harry, quando si è trattato di aiutare la moglie, lui stesso sapeva cosa fare.

