21 set 2019 17:38

TUTTE LE STRADE PORTANO AL ROAMING - UN AGENTE IMMOBILIARE VENEZIANO SI DIMENTICA DI DISABILITARE IL ROAMING DEL TELEFONINO DURANTE UN VIAGGIO IN SUD AMERICA E AL RIENTRO A CASA SI TROVA UNA BOLLETTA DA INFARTO DI 16MILA EURO - PER LA SOCIETÀ DI TELEFONIA NON CI SONO ERRORI MENTRE IL MALCAPITATO, CHE SOSTIENE DI AVER USATO IL TELEFONO SOLO PER 4 ORE, SI È RIVOLTO A UN'ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI CONSUMATORI…