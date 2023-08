TUTTE LE STRADE PORTANO AI ROM – UN GRUPPO DI DONNE NOMADI INCINTE HA PROVATO, INSIEME AD ALCUNI MINORENNI, A OCCUPARE L’EX CASERMA DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE SETTECAMINI DI ROMA – LA BANDA È STATA BECCATA MENTRE RIPULIVA L’EDIFICIO, IN VISTA DEL TRASLOCO - LE FORZE DELL’ORDINE SONO ARRIVATE E LI HANNO FERMATI – LE PROTESTE DEL RESIDENTI DEL QUARTIERE: “LO STABILE VENGA PRESIDIATO…”

Estratto dell’articolo di Raffaella Troili per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

«Un gruppo di rom sta occupando l'ex caserma dei carabinieri». Settecamini, via Rubellia: il viavai sospetto ha messo in allerta i residenti che hanno avvisato le forze dell'ordine e iniziato un allarmato tam tam sui social. Al momento dell'arrivo, ieri mattina, dei carabinieri della Stazione di Roma Settecamini erano presenti quattro donne rom di cui due incinte e quattro figli minori.

Secondo gli abitanti di Settecamini altri si erano già allontanati, abbandonando le prove tecniche di occupazione. Infatti, le donne erano entrate nella struttura ed erano intente a pulire le sterpaglie nel retro. Sono state fermate, identificate e successivamente denunciate per invasione di edificio pubblico.

Successivamente sono state prese in carico dai servizi sociali del Comune che hanno provveduto a dar loro una idonea sistemazione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale che ha partecipato alle operazioni di sgombero e messo in sicurezza l'area.

Caterina Crimeni, avvocato, presidente del comitato di quartiere Settecamini che da tempo si batte contro il degrado della zona non si stupisce. «Lo stabile, come molti altri nel territorio è abbandonato. Tutto il quartiere è abbandonato, siamo cittadini di serie b. Ora vogliono mettere delle recinzioni per evitare occupazioni future, siamo scioccati per quanto successo perché l'immobile da che era un presidio di sicurezza è diventato terra di nessuno. È in stato di abbandono e hanno cercato di occuparlo, non è l'unico, colpa dell'incuria delle amministrazioni». […]

Il comitato di quartiere chiede che «l'edificio venga presidiato, che allo stabile e al quartiere venga apprestato un adeguato servizio di tutela e di ordine pubblico. Ancora: che la ex caserma venga ristrutturata al più presto. E in ogni caso abbiamo sempre auspicato che i carabinieri tornassero in zona. Mancano anche un commissariato di polizia, un comando di polizia municipale o di guardia di finanza. Eppure a Settecamini abbiamo molti edifici pubblici ma nessuno è funzionale, si pensi al centro culturale i lavori sono fermi e non si sa il motivo, non rispondono neanche all'accesso agli atti». […]

