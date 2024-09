TUTTE LE STRADE PORTANO AI ROM - IL TENTATO FURTO COMPIUTO A ROMA, IN CUI I LADRI HANNO PROVATO A RAPIRE UN COCKER DI 12 ANNI FACENDOLO CADERE DALLA FINESTRA DURANTE LA FUGA, UCCIDENDOLO, È STATO COMPIUTO DA UNA BANDA DI ROM - SULLA PORTA DELL'APPARTAMENTO DEL QUARTIERE MONTEVERDE CI SONO DELLE INCISIONI: È IL CODICE UTILIZZATO DALLE BANDE CRIMINALI PER RICORDARSI SE LA CASA E' ALLARMATA O MENO...

Estratto dell’articolo di Fla. Sav. per “Il Messaggero”

La pista sul tentato furto in un appartamento di Monteverde vecchio terminato in tragedia per il cane della famiglia porta a una banda di rom. Sono stati i proprietari ieri mattina a scoprire delle incisioni sulla porta di casa. Si tratta del "codice" utilizzato appunto dai rom prima di entrare in azione.

In questo caso, avrebbero inciso il simbolo per la "porta allarmata" con gli orari di uscita della famiglia. Dunque quando lo scorso venerdì si sono arrampicati nell'elegante palazzina tra via Giacinto Carini e via Francesco Saverio Sprovieri fino alla terrazza del sesto piano, hanno trovato Ricky, un cocker spaniel inglese di 12 anni.

L'ipotesi è che, quando è scattato l'allarme e con il colpo ormai sfumato, i due banditi abbiano deciso di rapire il cane per chiedere poi un riscatto. Mentre si calavano dalla terrazza all'ultimo piano però, il cocker sarebbe volato giù per oltre 12 metri. La famiglia allertata con un sms del sistema di allarme entrato in funzione è rientrata in casa pochi minuti dopo.

Non trovando il cucciolo sul balcone, ha sperato che si fosse allontanato da solo. Ma dopo alcune ore di ricerche tra le ville e i giardini del quartiere, uno dei vicini di casa li ha avvisati della scoperta: Ricky era finito sulla terrazza del primo piano. […]

