TUTTI A FARE GLI SCHIZZINOSI CON IL VACCINO ANTICOVID E ORA A HOLLYWOOD SI SPARANO IN VENA UN ANTIDIABETICO PER DIMAGRIRE - LA NUOVA FOLLIA ARRIVA DALLA CALIFORNIA: L’OZEMPIC, TRA I SUOI EFFETTI COLLATERALI, HA UNA DRASTICA RIDUZIONE DI PESO E LE STAR DEL CINEMA NE STANNO ORDINANDO IN QUANTITÀ INDUSTRIALE IN BARBA A OGNI CONTROINDICAZIONE E TOGLIENDOLO A CHI REALMENTE NE HA BISOGNO...

Francesca D'Angelo per “Libero quotidiano”

ozempic 4

Una volta ci si drogava per sballarsi. Adesso, lo si fa per perdere perso. Succede in America, più precisamente a Hollywood dove attori, registi e produttori cinematografici stanno sdoganando l'uso dell'Ozempic per dimagrire. Per chi se lo stesse chiedendo: no, non si tratta di un oppiaceo e nemmeno di un farmaco contro l'obesità. Tecnicamente l'Ozempic è un antidiabetico finalizzato a trattare il diabete di tipo 2 negli adulti (e solo quello...). Invece, come ha denunciato ieri il sito Variety, da qualche tempo è stato adottato dagli americani per tutt' altro scopo, tanto da diventare famoso come «la nuova droga di Hollywood». Tradotto: la vogliono già tutti.

ozempic 2

Ma vediamo meglio di cosa si tratta. Questo medicinale serve per abbassare i livelli di glucosio nel sangue. Il suo principio attivo è la semaglutide: un «agonista del recettore GLP-1», per dirlo in termini scientifici, che aumenta la quantità di insulina prodotta dal pancreas in seguito all'ingestione di cibo.

La sua somministrazione è molto facile: grazie a una pennetta, viene iniettato direttamente sottopelle nelle zone dell'addome, della coscia o della parte superiore del braccio. Tuttavia - e qui arriviamo al punto- provoca diversi effetti collaterali e, tra questi, figura la drastica perdita di peso. Agendo infatti sulle secrezioni di insulina, l'Ozempic rallenta il processo di svuotamento dello stomaco producendo un forte senso di sazietà. Ecco, agli americani non è parso vero: in un generale clima di follia, si sono attaccati al telefono per ordinarne flaconi interi.

ozempic 3

Senza badare a spese. «Costerà tra i 1.200 e i 1.500 dollari al mese», ha dichiarato il nutrizionista di Hollywood Matt Mahowald. «Se esci e acquisti una penna ozempica da un farmacista, è quello che ti viene addebitato». Teoricamente servirebbe una prescrizione medica ma, stando a quanto riportato da Variety, i canali di vendita sono tanti e, spesso, poco controllati: a fornire la siringa magica può essere il farmacista o il nutrizionista di fiducia, ma è acquistabile anche nelle terme mediche dell'Arizona. «È diventato un grosso problema, tutti saltano su questo carrozzone», continua Mahowald. «La situazione è da panico. Le farmacie hanno ordini da qui fino a dicembre».

ozempic 1

Il problema è chiaramente grosso. Tanto per cominciare, si sta utilizzando un dispositivo medico per uno scopo diverso da quello per cui è stato creato (ma i Novax e i NoQualsiasiCosa dove sono finiti?). Ergo, sia nel breve che nel lungo periodo, si potrebbero avere delle reazioni collaterali. «Lo studio più lungo condotto su queste iniezioni è durato meno di due anni. Molte domande non hanno ricevuto risposta», ha avvertito il Dr. Zhaoping Li, capo della nutrizione clinica presso la David Geffen School of Medicine dell'UCLA.

ozempic effetti

In ogni caso, basta leggersi il bugiardino per farsi un'idea di cosa si sta rischiando, quanto meno nell'immediato: «Gli effetti indesiderati più comuni sono problemi dell'apparato digestivo, quali diarrea, vomito e nausea (sensazione di malessere). Questi effetti sono in genere di entità lieve o moderata e di breve durata. È comune (può interessare fino a 1 persona su 10) un grave peggioramento della retinopatia diabetica (danno alla retina, la membrana fotosensibile presente nella parte posteriore dell'occhio)».

Insomma, non c'è molto da scherzare. In secondo luogo - ma non per importanza- la richiesta impazzita sta privando del farmaco chi, per davvero, ne ha bisogno per motivi di salute, ossia i diabetici. «L'obesità è una vera e propria pandemia in America», ammette il dr Li, secondo il quale però la risposta a questa emergenza nazionale resta sempre e solo una: «Una sana alimentazione e una buona attività fisica». Troppo, però, per le star di Hollywood. Molto meglio una punturina e quel che succede succede. E ci si lamenta dei vaccini Anti Covid...