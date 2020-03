TUTTI GIÙ PER TERRA – RYANAIR RIDUCE DEL 25% I VOLI DA E PER L’ITALIA A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS – PER ORA IL TAGLIO DURERÀ TRE SETTIMANE, DA QUI ALL’8 APRILE, MA POTREBBE ESSERE ESTESO SE I CONTAGI NON SI FRENANO – ANCHE LUFTHANSA SI STA ADEGUANDO: RIDOTTE LE FREQUENZE SUL NORD ITALIA – IL SETTORE DEI VIAGGI E DEL TURISMO È IN GINOCCHIO, TRA CANCELLAZIONI E MANCATE PRENOTAZIONI

Lufthansa, ridotte frequenze voli su Italia

DONNA CON LA MASCHERINA A MILANO

(AWE/LaPresse) - Lufthansa, si legge in una nota della compagnia, sta adeguando i suoi servizi verso il Nord Italia adattando la sua offerta al cambiamento della domanda e ridurrà le frequenze su varie rotte per l'Italia a marzo. Questo include le destinazioni Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa. Inoltre, le frequenze sulle rotte nazionali da Francoforte a Berlino, Monaco, Amburgo e Paderborn e da Monaco a Berlino, Amburgo, Düsseldorf, Colonia, Brema e Hannover saranno ridotte.

LUFTHANSA

Lufthansa, ridotte frequenze voli su Italia-2-

(LaPresse) - Anche Swiss, prosegue la nota,ridurrà probabilmente le frequenze dei voli da e per Firenze, Milano, Roma e Venezia fino alla fine di aprile. Austrian Airlines sta riducendo il programma di voli verso l'Italia a marzo e aprile del 40%. Ciò include la riduzione delle frequenze dei voli sulle rotte da Vienna a Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

termoscanner aeroporto 4

Eurowings sta riducendo i suoi voli da e per Venezia, Bologna e Milano fino all'8 marzo. I voli Eurowings verso altre destinazioni in Italia non sono al momento interessati. Per la sua rete di collegamenti italiana, Brussels Airlines ha deciso di ridurre i suoi voli per Roma, Milano, Venezia e Bologna del 30 percento fino al 14 marzo.

michael o'leary

Queste modifiche alla pianificazione fanno parte della riduzione di capacità annunciata dal gruppo Lufthansa lo scorso venerdì 28 febbraio. Di conseguenza, la disponibilità di voli a corto e medio raggio potrebbe essere ridotta fino al 25 percento nelle prossime settimane a seconda di ulteriori sviluppi nella diffusione del Coronavirus. Anche le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa stanno continuando a ridurre il loro programma di volo a lungo raggio. Il numero di aeromobili a lungo raggio del Gruppo Lufthansa non in servizio aumenterà da 13 a 23.

milano al tempo del coronavirus termoscanner aeroporto 6

Il Gruppo Lufthansa ha inoltre annunciato ulteriori riduzioni dei costi nell'area del personale, nonché dei costi dei materiali e dei budget di progetto.

Coronavirus, Ryanair riduce fino a 25% voli da e per l'Italia

(LaPresse) - Ryanair riduce fino al 25% per un periodo di tre settimane, che vanno dal 17 marzo all'8 aprile, i voli a corto raggio da e per l'Italia in risposta all'emergenza coronavirus. Lo riferisce il vettore in una nota, spiegando di aver ricevuto un "calo significativo" delle prenotazioni la scorsa settimana per il periodo fine marzo/inizio aprile come conseguenza della diffusione del Covid-19. Vi è stato inoltre, rileva Ryanair, un "significativo aumento delle mancate presenze dei passeggeri sui voli, in particolare da e verso l'Italia".

