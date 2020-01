16 gen 2020 09:50

TUTTI GIU’ PER TERRA! - L'ITALIA "ISOLATA" PER 4 ORE: NON HA VOLATO QUASI NESSUN AEREO PER LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO - IL PERSONALE OPERATIVO DI ENAV HA PARTECIPATO ALLO SCIOPERO CON PERCENTUALI CHE SUPERANO L'80% E IN ALCUNI AEROPORTI ANCHE DEL 100% (COME A NAPOLI, VENEZIA, FIUMICINO…) - VIDEO