19 nov 2019 19:56

TUTTI GIÙ SOTTOTERRA – SCENE DI PANICO IN UN TEATRO IN BRASILE DOVE IL PALCO È CROLLATO SOTTO IL PESO DI UN GRUPPO DI BALLERINE: LE RAGAZZE SI SONO LASCIATE TRASPORTARE UN PO’ TROPPO DALL’ENTUSIASMO E HANNO INIZIATO A SALTARE IN CERCHIO – TANTO È BASTATO PER FAR CEDERE IL PALCO - VIDEO