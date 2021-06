24 giu 2021 14:01

TUTTI INDIPENDENTI CON I SOLDI DI PAPÀ – UNA A UNA LE ACCUSE SGANCIATE DA HARRY E MEGHAN ALLA FAMIGLIA REALE DURANTE L’INTERVISTA A OPRAH WINFREY VENGONO FATTE A PEZZI: A DIFFERENZA DI QUANTO RACCONTATO DAL "FUGGITIVO", DAI RESOCONTI DELLE SPESE DEI ROYAL È EMERSO CHE CARLO HA CONTINUATO A FINANZIARE I SUSSEX PER MESI DOPO LA MEGXIT PROPRIO PER AIUTARLI NELLA TRANSIZIONE – NON SOLO: SONO STATI MEG E IL MARITINO A RIFIUTARE UN TITOLO SCOZZESE PER ARCHIE PERCHÉ NON…