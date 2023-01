30 gen 2023 13:41

TUTTI INSIEME...LIVOROSAMENTE – RE CARLO VUOLE ALL’INCORONAZIONE IL FIGLIO HARRY E MEGHAN MARKLE E HA AFFIDATO ALL’ARCIVESCOVO DI CANTERBURY LA PATATA BOLLENTE: RIUSCIRE A TROVARE UN ACCORDO TRA I DUE FRATELLI CHE NON SI PARLANO PIÙ – DOPO I VELENI LEGATI AL LIBRO “SPARE”, IN MOLTI SI CHIEDONO SE CARLO VOGLIA RICUCIRE CON IL FIGLIO SOLO PER EVITARE CHE, NEL GIORNO DELL'INCORONAZIONE, L'ATTENZIONE GENERALE FINISCA SULL'ASSENZA DI HARRY...