1. YACHT AFFONDATO, DA LONDRA A NEW YORK L’OMBRA DELLA SPY STORY

Estratto dell’articolo di Pierangelo Sapegno per “La Stampa”

[…] Tutto comincia [...] con l’affondamento a Porticello del Bayesian [...] Che ci sia qualcosa di poco chiaro non lo si può negare. Ma è soprattutto sulle figure delle persone scomparse (fra le quali anche l’avvocato del tycoon) e sui loro trascorsi che si affollano i dubbi.

La compagnia di Mike Lynch, la Darktrace, ha come detto rapporti molto stretti con il Mossad. Secondo quanto riportato da Agenzia Nova, i sistemi dell’azienda di Lynch sarebbero stati utilizzati per individuare alcuni dei comandanti di Hamas. [...]

[…] A giugno poi si è chiuso il processo negli Stati Uniti per truffa e cospirazione, dove rischiava 20 anni di carcere, e lui e il suo socio Stephen Chamberlain sono stati assolti.

Periodo fortunato? Macché. Nemici e destino sono sempre in agguato. Lo yacht affonda a Palermo portandosi via Mike e nelle stesse ore Stephen stava facendo jogging vicino a casa, nel villaggio di Stretham, quando una Opel Corsa guidata da una signora di 49 anni l’ha travolto e ucciso. Negli stessi giorni via tutt’e due. Come coincidenze non c’è male.

Nel caravanserraglio dei sospetti qualcuno ha ipotizzato che durante il processo avessero sfruttato le loro informazioni per condizionare dei testimoni molto potenti. Qualche volta la fantasia non ha limite. Una vendetta senza prove. […]

2. DA AL QAEDA AGLI HACKER DI PUTIN: TUTTI I SEGRETI DI MIKE LYNCH ANNEGATO NEL BAYESIAN AL LARGO DI PALERMO

Estratto dell’articolo di Gianluca di Feo per “la Repubblica”

[…] I segreti invece sull’attività di Mike Lynch probabilmente resteranno intatti per sempre, perché si tratta soprattutto di segreti di Stato.

Sin dalla laurea a Cambridge tutta la fortunatissima carriera dell’imprenditore britannico è stata realizzata applicando l’informatica alle attività di intelligence.

Un pioniere, che nel 1996 ha concepito un software per il riconoscimento delle impronte digitali e poi ha convertito gli stessi algoritmi per individuare persone attraverso tracce vocali o testi nelle mail.

Non a caso, il boom della sua seconda creatura - Autonomy quella poi venduta a Hewlett Packard e oggetto del lungo processo chiuso con l’assoluzione - è avvenuto dopo l’11 settembre 2001. I programmi brevettati dall’azienda di Lynch sono diventati lo strumento per dare la caccia ai terroristi di Al Qaeda scrutando attraverso miliardi di dati raccolti dalle polizie e dalle spie Usa e britanniche.

[…] Christopher Morvillo si era occupato delle indagini sull’attacco alle Torri Gemelle. L’avvocato di Lynch, rimasto intrappolato nello scafo del megayacht, prima di intraprendere l’attività forense era stato assistente procuratore del Southern District di New York, portando avanti l’accusa in alcuni dei dibattimenti sulla rete internazionale di Osama Bin Laden.

Dopo la cessione di Autonomy, il magnate britannico era entrato nell’era dell’intelligenza artificiale con Darktrace […] con lui e con Chamberlain c’erano figure di vertice del MI5, del CGHQ, della Nsa. […]

Darktrace è leader nei sistemi di profilazione con IA: individua potenziali sospetti analizzando quantità infinite di informazioni. Tanto che – hanno riportato alcune fonti giornalistiche – avrebbe venduto i suoi servizi agli agenti israeliani per preparare l’offensiva contro Hamas dopo i massacri del 7 ottobre. […]

3. LA STORIA DI MIKE LYNCH, IL PRIMO MILIARDARIO DEL SOFTWARE BRITANNICO

Dagotraduzione da www.economist.com

Il teorema di Bayes, una formula del XVIII secolo, sostiene che con la giusta comprensione delle probabilità, la maggior parte dei risultati sono prevedibili.

Ma a volte accadono eventi anomali. Nelle prime ore del 19 agosto, un superyacht di proprietà della moglie di Mike Lynch, un imprenditore tecnologico britannico che solo mesi prima era stato scagionato da un grosso caso di frode negli Usa, è stato colpito e capovolto da una tromba marina, una forma di tornado. […] Lynch era tra i sei passeggeri dispersi […] Sembra una fine tragica per una storia straordinaria.

Il pensiero bayesiano è stato al centro della sorprendente ascesa di Lynch. Fu l'argomento della sua tesi di dottorato a Cambridge e costituì la base di Autonomy, la società di software che fondò nel 1996 e vendette a Hewlett-Packard (hp) per 11,7 miliardi di dollari nel 2011, guadagnando 800 milioni di dollari. Lynch chiamò il suo yacht ora sommerso Bayesian. Alcuni lo chiamavano il "Bill Gates britannico", poiché ha accumulato una serie di riconoscimenti: un OBE, un posto nei consigli di amministrazione della BBC e della British Library e un ruolo consultivo a Downing Street. Pochi avrebbero potuto prevedere che si sarebbe ritrovato in una prigione per più di due decenni.

La battaglia legale durata anni di Lynch, innescata dalla vendita di Autonomy, è considerata uno dei più grandi casi di frode della Silicon Valley. Accusato da HP di aver utilizzato "gravi irregolarità contabili" per gonfiare il valore di Autonomy, Lynch è stato estradato in America in manette: ha affrontato 15 capi d'imputazione per frode e cospirazione, è stato tenuto agli arresti domiciliari a San Francisco.

Le probabilità erano contro Lynch. Meno dell'1% dei casi federali si conclude con un'assoluzione. La stragrande maggioranza degli imputati si dichiara colpevole in cambio di condanne più clementi. A peggiorare le cose, Charles Breyer, il giudice che avrebbe ascoltato il caso di Lynch, aveva già incarcerato Sushovan Hussain, ex direttore finanziario di Autonomy. Un giudice britannico si era anche pronunciato a favore di HP in una causa civile separata.

La sua decisione di testimoniare è stata un'altra scommessa. I procuratori federali lo hanno descritto come un "capo controllante, dominante e intimidatorio". I suoi avvocati hanno insistito sul fatto che delegava la maggior parte della contabilità ed era un prototipo di "startup guy" a cui piaceva inventare cose. L'affare di HP, sostenevano, era semplicemente un caso di rimorso dell'acquirente. A giugno, Lynch è stato scagionato da tutte le accuse da una giuria.

Aveva già battuto ogni probabilità in passato. Nato da un pompiere e un'infermiera a Londra, Lynch ha trascorso le vacanze lavorando come addetto alle pulizie nell'ospedale di sua madre. Studente dotato, ha vinto una borsa di studio alla Bancroft's, una scuola privata di Londra, e in seguito ha studiato scienze naturali a Cambridge. Lì si è immerso nel riconoscimento di pattern adattivi, una prima forma di intelligenza artificiale (ai) che in seguito ha alimentato la crescita di Autonomy.

[…] Lynch stava festeggiando la sua vittoria in tribunale a bordo del Bayesian quando la violenta burrasca l’ha colpita. Tra i suoi ospiti c'erano Chris Morvillo, il socio che guidava il team di difesa di Lynch presso Clifford Chance, uno studio legale, e Jonathan Bloomer, un testimone chiave nel caso giudiziario, e il presidente della divisione internazionale di Morgan Stanley. Stranamente, solo pochi giorni prima che lo yacht affondasse, il coimputato di Lynch, Stephen Chamberlain, è morto travolto da un’auto Gran Bretagna.

4. DISASTRO DELLO YACHT DI MIKE LYNCH: MANCANO I LEGAMI DEL MAGNATE CON I CAPI DELLE SPIE DEL REGNO UNITO

Da www.politico.eu

È stato un incidente nautico assurdo a sconvolgere il mondo.

E la scomparsa del magnate della tecnologia britannico Mike Lynch nel mare in tempesta al largo delle coste siciliane è stata resa ancora più strana dal fatto che due giorni prima il suo socio in affari, Stephen Chamberlain, sia stato ucciso in un incidente stradale.

In quanto soci in affari di lunga data, i due sono stati processati come coimputati in un processo per frode sulla vendita della società di software Autonomy a Hewlett-Packard per 11 miliardi di dollari (7 miliardi di sterline). Dopo la vendita di Autonomy nel 2011, Lynch ha co-fondato la società di sicurezza informatica Darktrace e Chamberlain è stato nominato direttore finanziario.

Finora non ci sono elementi che indichino un atto criminale nei rispettivi incidenti, che sono stati attribuiti a una tragica coincidenza.

Ad aumentare l'intrigo, tuttavia, ci sono i legami dei partner commerciali con il mondo dell'intelligence britannica e statunitense.

Collegamenti spia

Nel 2013, Lynch ha co-fondato Darktrace in collaborazione con ex funzionari dell'intelligence britannica.

Uno dei co-fondatori era Stephen Huxter, una figura di alto rango nel team di difesa informatica dell'MI5, che divenne amministratore delegato di Darktrace.

Il fondo di capitale di rischio di Lynch, Invoke Capital, da 1 miliardo di dollari, costituito in seguito alla vendita di Autonomy, ha sostenuto lo spin-out dell'Università di Cambridge con un investimento iniziale di 12 milioni di sterline.

Huxter ha assuntoAndrew France, veterano trentennale del GCHQ (agenzia governativa che si occupa della sicurezza, nonché dello spionaggio e controspionaggio), come amministratore delegato dell'azienda, che in seguito entrò a far parte del consiglio di amministrazione. Lynch rimase nel consiglio fino al 2018, quando si dimise dopo essere stato accusato di frode.

Anche l'ex capo dell'MI5 Jonathan Evans ha fatto parte per un certo periodo del consiglio di amministrazione di Darktrace, mentre Jim Penrose, un veterano con 17 anni di esperienza nella National Security Agency degli Stati Uniti, in passato ha diretto le operazioni americane dell'azienda.

Tra gli altri ex agenti segreti dell'azienda figurano il direttore della tecnologia Dave Palmer, che in precedenza aveva lavorato presso l'MI5 e il GCHQ, e il direttore della sicurezza John Richardson, che si occupava di difesa informatica per il governo del Regno Unito.

Ma i legami di Lynch con l'intelligence erano antecedenti a Darktrace. La sua prima azienda, Cambridge Neurodynamics, specializzata nel riconoscimento delle impronte digitali basato su computer, aveva contratti con le agenzie di intelligence del Regno Unito.

Lynch ha creato Autonomy da Neurodynamics nel 1996. L'azienda, in cui Chamberlain è entrato nel 2005, ha utilizzato l'apprendimento automatico per analizzare dati da fonti quali telefonate intercettate ed e-mail.

Appassionato della spia immaginaria James Bond, Lynch ha chiamato le sale conferenze nella sede centrale di Autonomy con il nome dei cattivi della serie cinematografica, tra cui Dr. No e Goldfinger. Si dice che avesse un acquario nella reception dell'azienda pieno di feroci piranha, come omaggio a una scena del film "Si vive solo due volte".

Autonomy si è aggiudicato anche gare d'appalto di alto profilo da parte di agenzie governative del Regno Unito e degli Stati Uniti, tra cui un contratto per la fornitura di infrastrutture all'Office of Homeland Security degli Stati Uniti per analizzare l'intelligence come parte della guerra al terrorismo dopo l'11 settembre.

Un articolo del Guardian del 2003 descriveva l'azienda come "impegnata in attività di intelligence segreta" e "tra le poche organizzazioni commerciali del Regno Unito che trarrebbero profitto dalla guerra in Iraq". Descriveva la tecnologia dell'azienda come "sistemi avanzati di intercettazione informatica".

A quel tempo, la società aveva altri contratti con agenzie governative statunitensi, tra cui l'esercito, la NASA e le agenzie di intelligence statunitensi. Si ritiene che anche GCHQ e MI6 fossero clienti.

Richard Perle, ex funzionario del Pentagono che all'epoca ricopriva la carica di presidente del comitato consultivo per la difesa del Pentagono, era uno dei direttori dell'azienda.

Caso di frode

Un anno dopo la vendita di Autonomy, HP ha affermato che il valore dell'azienda era stato esagerato. Nel 2018, i procuratori statunitensi hanno mosso accuse contro Lynch e lui è stato estradato negli Stati Uniti per affrontare il processo nel 2022.

Il direttore finanziario dell'azienda, Sushovan Hussain, è stato condannato per frode nel 2018 e successivamente condannato a cinque anni di carcere.

Tuttavia, Lynch è sfuggito inaspettatamente alla condanna dicendo di essere concentrato sulla tecnologia dell'azienda e di avere poca conoscenza delle sue finanze. […] È stato rappresentato dallo stesso avvocato difensore del defunto pedofilo caduto in disgrazia Jeffrey Epstein.

Ad aprile, Darktrace ha accettato un'acquisizione da 5,3 miliardi di dollari (4,2 miliardi di sterline) da parte della società di private equity statunitense Thoma Bravo.

