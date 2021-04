TUTTI IN NEVADA! - DAL 1° MAGGIO RIAPRONO I BORDELLI ED E' GIA' TUTTO ESAURITO - RIMASTI CHIUSI DA MARZO DELLO SCORSO ANNO, TORNANO IN ATTIVITA' NELL'UNICO STATO DOVE SONO LEGALI - MIGLIAIA DI PROSTITUTE RIMASTE SENZA LAVORO POTRANNO TORNARE A DARSI DA FARE - OSTACOLI INASPETTATI: DIVERSE DONNE HANNO SCELTO DI NON TORNARE AL LAVORO PIUTTOSTO CHE SOTTOPORSI A VACCINAZIONI O TEST COVID SETTIMANALI

Dagotraduzione dal Daily Best

Bordelli del Nevada

Negli ultimi 14 mesi, Madam Dena si è seduta in un vasto ranch abbandonato fuori Las Vegas, sovrintendendo a un impero vuoto di bungalow a tema, camere d'albergo e campi da tennis. Di solito incaricata di gestire quasi 100 dipendenti e appaltatori, la signora è stata quasi completamente sola, a parte un gruppo ridotto di dipendenti e alcuni uomini solitari che si avvicinano ai cancelli chiusi e bussano alla porta d'ingresso, chiedendo di sapere se sono aperti per affari.

La risposta, ovviamente, è no. I bordelli del Nevada, gli unici posti legali per comprare sesso negli Stati Uniti, hanno chiuso i battenti nel marzo 2020, quando il governatore Steve Sisolak ha chiuso tutte le attività non essenziali a causa della pandemia di coronavirus. E da allora sono rimaste serrate, anche se intorno a loro si sono aperte altre attività a stretto contatto.

Ma a partire dal 1 ° maggio, i bordelli del Nevada tornano in attività e sarà una corsa sfrenata.

Bordelli Nevada

«Quando abbiamo fatto l'annuncio che avremmo aperto il 1° maggio, non potevo crederci», ha detto al Daily Beast questa settimana la signora Dena, la manager dello Sheri's Ranch a Pahrump. «I telefoni hanno iniziato a squillare senza interruzioni; email in arrivo per le prenotazioni».

«Oh sì, abbiamo il tutto esaurit»", ha aggiunto Jennifer Barnes, una signora al Mustang Ranch nella contea di Storey, verso il mese di maggio. “Tutti sono stati rinchiusi. Sarà divertente."

Il Nevada è stato uno dei primi stati ad iniziare la riapertura lo scorso maggio, anche se i tassi di infezione stavano aumentando a livello nazionale. Da allora, ha riaperto la maggior parte delle attività non essenziali con una capacità limitata: casinò, negozi di tatuaggi e persino strip club. I bordelli, tuttavia, non hanno mai fatto il passo. «Dobbiamo cercare di riportare i bambini nelle scuole prima di cercare di riportare la gente nei bordelli», ha detto Sisolak alla conferenza del Nevada Independent di ottobre.

Alice Little

Ma l'arrivo di campagne di vaccinazione diffuse e un tasso di casi in calo ha riaperto le porte del lavoro alla professione più vecchia del mondo. La scorsa settimana, Sisolak ha annunciato che lo stato avrebbe riaperto completamente il 1° giugno e ha restituito il pieno controllo delle politiche di distanziamento sociale alle contee a partire dal 1° maggio. Diverse contee hanno rapidamente votato per riaprire tutte le attività commerciali, bordelli compresi.

Mentre alcuni politici della contea stanno avanzando a tutta velocità (i commissari nella contea di Nye stanno già tentando di ignorare i mandati delle maschere in tutto lo stato), i proprietari di bordelli stanno procedendo con cautela. La maggior parte sta operando a capacità ridotta e incoraggia fortemente le mascherine nelle aree comuni. Ci saranno le trappole familiari della vita pandemica - controlli della temperatura all'arrivo e domande sui sintomi e sui viaggi recenti - insieme ad alcuni cambiamenti notevoli: i clienti del Mustang Ranch nella contea di Storey non potranno riunirsi al bar, ma incontreranno invece le loro cortigiane una alla volta.

Bordelli Nevada

Tuttavia, i bordelli dicono che l'aumento delle misure di sicurezza non ha messo un freno alla domanda. Tutte le madame che hanno parlato con The Daily Beast hanno detto di essere quasi al completo per il mese di maggio.

«Non mentirò, sono rimasta sorpresa», ha detto della risposta dei clienti la signora Dena. «È come dire "Diamine sì, eccoci qui!"».

E non sono solo i clienti che hanno trattenuto il fiato: l'anno della pandemia è stato a dir poco devastante per le prostitute dello Stato, che si sono ritrovate improvvisamente senza reddito. Fare domanda per un lavoro normale era quasi impossibile - cinque anni al Bunny Ranch non sono esattamente il curriculum ideale per riprendere il lavoro - e molti si sono trovati esclusi dal tipo di benefici governativi forniti per altri lavoratori dei servizi colpiti dalla pandemia. Ci sono voluti mesi ai legislatori per estendere i sussidi di disoccupazione a contraenti indipendenti, e alcune sovvenzioni e programmi di prestito legati alla pandemia hanno escluso completamente le lavoratrici del sesso.

Bordelli Nevada

Katrina, prostituta del Chicken Ranch da più di 13 anni, ha stimato di aver perso più del 30% del suo reddito a causa della pandemia.

«Nessuno mi ha aiutata», ha detto. «Lavoro in un'attività legittima come tutti gli altri, pago le tasse. Ho fatto domanda per un prestito per la Small Business Administration e mi è stato negato per quello che faccio, e penso che sia ingiusto».

Katrina è stata una delle fortunate: ha conseguito i master in informatica durante la pandemia ed è stata in grado di integrare le sue entrate progettando siti web per amici. Ma altre non sono stati così fortunati. Barbara G. Brents, professoressa di sociologia presso l'Università del Nevada, Las Vegas ed esperta nell'industria del sesso, ha detto che circa un terzo delle prostitute legali del Nevada lavorano nei mercati illegali. Dopo la pandemia quel numero è probabilmente molto più alto.

«Ovviamente le lavoratrici del sesso sono sempre piene di risorse e abituate ad adattarsi ai mercati», ha detto. «Ma dato il sistema legale dei bordelli del Nevada, uno di questi aggiustamenti è stato senza dubbio per molte lavoratrici del sesso quello di trasferirsi in un mercato illegale molto più pericoloso».

Bordelli Nevada

La tendenza parla di un problema più ampio tra le lavoratrici del sesso durante la pandemia in generale. Temendo di entrare in stretto contatto con altre persone e di fronte a una domanda notevolmente ridotta, le lavoratrici del sesso nei mercati legali e illegali sono state costrette a spostare il loro lavoro online o a sospenderlo completamente. (Il numero di utenti su OnlyFans, un sito in cui gli utenti possono caricare foto e video espliciti, è cresciuto nove volte tra dicembre 2019 e dicembre 2020.) E secondo Brents, anche i mercati online erano redditizi solo per coloro che avevano già un seguito considerevole o le risorse per costruirlo. «Per i più emarginati, l'impatto è stato semplicemente devastante», ha detto.

L'effetto della pandemia sulle lavoratrici del sesso ha spinto le richieste di depenalizzazione o la rimozione delle sanzioni penali per le lavoratrici del sesso e i loro clienti. Ha anche messo in luce alcuni dei difetti del sistema completamente legalizzato del Nevada.

Prostitute Nevada

Alice Little, spesso descritta come una delle prostitute legali più pagate del paese, ha fatto causa al governatore lo scorso novembre dopo essere stata bloccata dal lavoro per quasi otto mesi. Ha affermato che l'ordine che vietava la riapertura dei bordelli era «una palese discriminazione contro le prostitute legali del Nevada» e interferiva con la loro libertà di associazione e il diritto di guadagnarsi da vivere. Ma un giudice del tribunale distrettuale della contea di Lione si è pronunciata contro di lei, sostenendo che non poteva rappresentare gli interessi dei proprietari del bordello come appaltatore indipendente.

«Se un proprietario di bordello della contea di Lyon avesse firmato la mia causa, avrebbe avuto successo», ha detto Little al Daily Beast questa settimana. Ma nessuno l'ha fatto. In effetti, nessuno si è nemmeno preso la briga di partecipare alle udienze in tribunale - qualcosa che il giudice ha detto indicava che «i proprietari potrebbero non desiderare di operare durante la pandemia».

Prostitute Nevada

Little alla fine ha lasciato cadere la sua causa dopo aver incassato una fattura a sei cifre e aver raccolto meno di un quarto del suo obiettivo su GoFundMe.

«Penso che sia la parte più sconvolgente di questo: ho pagato 100.000 dollari per sentirmi dire che, come lavoratrice del sesso, non ho diritti», ha detto. «Ma il proprietario di un bordello avrebbe avuto i diritti? Non va bene».

«Dobbiamo regolare il sistema dei bordelli e dare la priorità ai nostri diritti, alla nostra capacità di difenderci», ha aggiunto. «E fino a quando ciò non accadrà, è un settore disperatamente imperfetto».

Ci sono altre, minori difficoltà nel rientrare nel commercio del sesso dopo un anno di allontanamento sociale: ri-registrare le licenze commerciali, ottenere controlli STD aggiornati, scrollarsi di dosso le ragnatele sulle vecchie abilità. («È passato un anno!», Esclamò la signora Dena. «Mi ricordo come elaborare una transazione? Non lo so!»). Ci sono stati anche ostacoli inaspettati: la signora Dena ha detto che diverse donne hanno scelto di non tornare al lavoro piuttosto che sottoporsi a vaccinazioni o test Covid settimanali.