CON TUTTI I PROBLEMI CHE HANNO LE SCUOLE, CI MANCANO SOLO GLI "STEREOTIPI DI GENERE" – UN ISTITUTO DI GUAGNANO, IN PUGLIA, VORREBBE INTRODURRE IL GREMBIULE VERDE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI BLU E ROSA PER MASCHIETTI E FEMMINUCCE - UNA CAZZATA CHE HA GIÀ SCATENATO LA POLITICA, CON I "PATRIOTI" DI FRATELLI D’ITALIA SUBITO INTERVENUTI: “È INOPPORTUNO E UNA FORZATURA IDEOLOGICA…”

Estratto dell’articolo di Claudio Tadicini per www.corriere.it

GREMBIULE VERDE SCUOLA

È polemica sull’adozione dei grembiuli verdi nelle classi dell’Istituto Comprensivo di Salice Salentino-Guagnano, dove il Collegio dei docenti […] ha deciso di introdurre gradualmente l’utilizzo di un grembiule uguale per tutti, in sostituzione di quelli blu e rosa per maschietti e femminucce.

A sollevare la questione è l’onorevole Saverio Congedo, deputato di Fratelli d’Italia, […] «Adottare un grembiule unico per negare le differenze di genere non sembra né giusto né opportuno - commenta il deputato - Mi auguro che non sia un primo passo per l’introduzione dell'inesistenza delle differenze naturali tra uomo e donna nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, considerato che sempre più frequenti i tentativi in questa direzione all'interno di progetti scolastici».

BAMBINI CON IL GREMBIULE

Il fine dell’iniziativa, già presente in alcune scuole del Salento (ma anche d’Italia), è quello di promuovere i valori dell'uguaglianza, della diversità e del rispetto reciproco fin dalla prima infanzia, evitando gli stereotipi di genere. […]