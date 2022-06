TUTTO FA BUSINESS: FATTO IL METAVERSO, ADESSO BISOGNA VESTIRLO - MARK ZUCKERBERG HA PRESENTATO LE LINEE DI MODA DISPONIBILI NEL MONDO VIRTUALE, PARTECIPANDO COME MODELLO ALLA "SFILATA" - TRA I MARCHI CHE HANNO DECISO DI CREARE VERSIONI DIGITALI DEI LORO CAPI, CI SONO BALENCIAGA, PRADA E THOM BROWNE - D'ALTRA PARTE PER LE SOCIETA' IL GIOCO VALE LA CANDELA: L'INVESTIMENTO E' MINIMO, NON C'E' MAGAZZINO E...

Dagotraduzione dal Sun

Avatar di Zuckeberg 2

Mark Zuckerberg ha presentato le linee di moda disponibili per il metaverso, ed è apparso persino come modello digitale per alcuni abiti di lusso. Marchi di fascia alta come Balenciaga, Prada e Thom Browne si stanno collegando con “Meta Platforms” per portare il lusso nel metaverso.

Gli utenti potranno acquistare outfit digitali per i loro avatar da indossare mentre esplorano il metaverso. «Gli avatar saranno comuni come le immagini del profilo, ma invece di un'immagine statica, vivranno rappresentazioni 3D di te, delle tue espressioni, dei tuoi gesti», ha detto Zuckerberg.

Zuckerberg vuole che le persone siano entusiaste della nuova pelle degli avatar e del merchandising, ma sono i marchi che dovrebbero essere davvero vivaci. I giornalisti di Bloomberg hanno notato che le vendite di abbigliamento digitale sono praticamente tutte profitto: i costi generali sono minimi, non c'è possibilità di sovraccaricare la produzione e possono riutilizzare vecchi modelli che sono stati rinominati come digitali.

Abbigiliamento Metaverso

Anche se la moda digitale non crea rifiuti e inquinamento come l'abbigliamento reale, non risolve nemmeno nessuno di questi problemi: le persone devono comunque vestirsi per la vita quotidiana.

«I beni digitali saranno un modo importante per esprimersi nel metaverso e un grande motore dell'economia creativa», ha affermato Zuckerberg.

I marchi di lusso hanno messo alla prova le loro creazioni in applicazioni come Fortnite e Roblox: è un investimento a basso rischio per le aziende con una capitalizzazione di mercato.

Metaverso 6

Zuckerberg e Meta, d'altra parte, sono tutti nel metaverso: la società ha investito 10 miliardi di dollari nello sviluppo del metaverso. «Avrai un guardaroba di abiti virtuali per diverse occasioni progettati da diversi creatori e da diverse app ed esperienze», ha detto Zuckerberg.

Zuckerberg non ha commentato le preoccupazioni sollevate dagli esperti sul metaverso.